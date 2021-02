Isernhagen

Fast die komplette Straße Isenkamp in Isernhagen H.B. muss seit Freitag ohne Internet und Telefon auskommen. Wie Anwohner Björn Schulz berichtet, habe Vodafone ihn von Tag zu Tag vertröstet. „Es hieß erst, wir machen das am Samstag um 11 Uhr, dann hieß um 20 Uhr“, erzählt er verärgert. Das Gleiche habe das Telekommunikationsunternehmen ihm auch an den Folgetagen gesagt – wenn er denn überhaupt nach langer Zeit in der Warteschleife einmal jemanden erreicht habe.

Anwohner verärgert: Homeoffice ist ohne Internet undenkbar

Passiert sei bisher jedoch absolut nichts. „Homeschooling und Homeoffice kann man sich abschminken“, fügt er hinzu. Gerade in Zeiten wie diesen sei es ein Unding, keine vernünftige Auskunft zu bekommen, sagt Schulz. „Das Ausweichen auf mobile Daten war mein Angebot. Die Datenaufstockung lässt das EDV-System bei Vodafone aber nicht zu.“

Anbieter Vodafone ist über den Schaden informiert. Grund für den Ausfall soll ein kaputtes Kabel sein, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. Jenes liege aber so tief in der Erde, dass die Reparatur unter den aktuellen Witterungsbedingungen noch nicht möglich sei. Das Unternehmen bemühe sich jedoch laut eigener Aussage, die Störung so bald wie möglich zu beheben. Da macht ein Blick auf den Wetterbericht vielleicht Hoffnung: Bei bis zu 15 Grad am Wochenende dürfte Vodafone ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen, um den Isenkamp zurück ans Netz zu holen.

Von Janna Silinger