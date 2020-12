Isernhagen

Einen Haushalt, dem 15 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren fehlen, kann man zu Recht ablehnen. Einen Schuldenstand von 55 Millionen Euro bis 2025 – ja, den kann man zu Recht kritisieren. Aber dann ist man auch in der Bringschuld. Der spätere Haushaltsbeschluss bremst einzelne Projekte für Monate aus. So eine Entscheidung muss sich dann auch lohnen.

Wo waren die Einsparvorschläge in den vergangenen Monaten, als der Haushalt in den Ausschüssen beraten wurde? Es bleibt zu hoffen, dass die pathetischen Redebeiträge vom Donnerstagabend kein Wahlkampf waren, sondern die ernste Absicht beinhalten, Beschlüsse zu treffen, die das Haushaltsloch minimieren. In den vergangenen Jahren war die Bereitschaft dazu selten zu sehen. Ratsklausuren sind schön und gut – aber nur, wenn man sich am Ende auch traut, Entscheidungen zu treffen. Und das wird wenige Monate vor der Kommunalwahl nicht einfacher. Ob ein Personalentwicklungskonzept da helfen kann? Das bleibt fraglich. Und doch: Die nun mehrheitliche Ablehnung des Haushalts muss sich auch die Gemeindeverwaltung zuschreiben. Die Kritik an mangelnder Transparenz wird immer lauter – und das von allen Seiten.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl