Burgwedel/Isernhagen

Die Justiz lässt sich nicht an der Nase herumführen: Vergeblich haben Amtsrichter Michael Siebrecht, der Dolmetscher, die Staatsanwältin, der Verteidiger sowie Opfer und ein Zeuge auf einen Angeklagten gewartet, der sich wegen Diebstahls zu verantworten hatte. Doch er fehlte – und ohne ihn konnte der Prozess nicht stattfinden. Deshalb platzte der Termin und dem Amtsrichter nach einer Wartezeit von 15 Minuten der Kragen.

Er rief nach dieser Zeit die Beteiligten wieder in den Gerichtssaal und ließ keinen Zweifel daran, dass sich die Situation nicht wiederholen wird: „Beim nächsten Mal wird der Angeklagte da sein, denn dann ist er in Haft.“ Der Amtsrichter erließ noch in der Sitzung einen Haftbefehl gegen den Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft außerhalb der Region Hannover lebt.

Die Anklage wirft dem Mann vor, dass er einen Senioren im A2-Center Altwarmbüchen längere Zeit verfolgt und ausgespäht habe, bis er ihm schließlich die Männerhandtasche entriss und flüchtete. Polizeibeamte ermittelten ihn als mutmaßlichen Täter.

Von Mark Bode