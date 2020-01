Altwarmbüchen

Wer im Rat Mitte Dezember genau hingehört hatte, wurde an einer Stelle stutzig: als die Politiker das Raumprogramm für den Anbau der neuen Altwarmbüchener Grundschule beschlossen. Diese soll im Heinrich-Heller-Gebäude unterkommen, wenn dort Haupt- und Realschule ausgelaufen sind. Dabei hat der Rat die endgültige Entscheidung über einen zusätzlichen Gymnastikraum vertagt. Zwar soll geplant werden, um keine Zeit zu verlieren. Allerdings versahen die Politiker den Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk – ehe gebaut wird, kommt das Thema also noch einmal in die Politik.

Hallenbad an der Heinrich-Heller-Schule?

Nun ist klar, warum Rat und Verwaltung so verfuhren: Sie wollten sich keine Optionen verbauen. Denn tatsächlich ist das weitläufige Schulareal bei der Suche nach einem Standort für das neue Hallenbad in den Fokus geraten.

Seitdem Schwimmclub-Chef Eckard Bade seine Pläne skizziert hat, dass das alte Schwimmbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße wegen anstehender Sanierungen in Millionenhöhe doch besser ersetzt werden sollte, sind einige mögliche Standorte gehandelt worden. Ein Areal am Kirchhorster See wäre zwar planungsrechtlich geeignet, aber zu weit ab vom Schuss. Der TuS-Platz an der Seestraße, der lange als Standort Nummer eins galt, hatte seine Favoritenrolle zuletzt eingebüßt. Beim Sportverein fürchtet mancher, dass die Gemeinde beim dafür nötigen Umzug einiger Sportanlagen nicht ganz so schnell für Ersatz sorgen würde, wie man sich das aus Vereinssicht vorstellt.

Viele potenzielle Standorte werden gehandelt

Das Jacobiwäldchen bei Hornbach scheint politisch nicht durchsetzbar. Ein dereinst als Erweiterung für das Schulzentrum gehandeltes Areal neben dem Sportplatz am Helleweg schaffte es erst gar nicht recht in die Diskussion: Ebenfalls zu abseits gelegen, so das Urteil. Gleiches könnte man auch für das Areal hinter dem Friedhof an der Hannoverschen Straße geltend machen.

Das kann man dem Grundstück der Heinrich-Heller-Schule keinesfalls nachsagen. Das gemeindeeigene Areal liegt einen kräftigen Steinwurf von der Stadtbahn-Haltestelle Zentrum entfernt und nur einige Gehminuten vom Rathaus. Bürgermeister Arpad Bogya nennt dann auch den „Charme der Nähe zu Zentrum, Stadtbahn und Grundschule“ als Pluspunkt. Beim Stichwort Grundschule hat er einerseits das Schulschwimmen im Blick. Wie bislang müssten die Altwarmbüchener Kinder so auch künftig keine Busse nutzen und die Gemeinde den Transport nicht bezahlen.

Synergieeffekte, aber auch Verkehrsprobleme

Andererseits, und auch das wäre ein Synergieeffekt, plant Bade im neuen Hallenbad auch mit einem rund 220 Quadratmeter großen Fitnessraum. Ein zusätzlicher Gymnastikraum, um die Bedürfnisse der Grundschule nach Sportmöglichkeiten zu befriedigen, könnte so obsolet werden, wenn die Schule diesen Fitnessraum samt Umkleiden mitnutzen dürfte.

Anderseits wären aus Sicht des Bürgermeisters aber auch viele Probleme zu lösen, um das Hallenbad an der Heinrich-Heller-Schule zu verwirklichen. So müsse man einerseits beide Nutzungen voneinander abgrenzen können. Planungsrechtlich sei ein Abstand zum Jacobiwäldchen einzuhalten. Und außerordentlich schwierig sei die verkehrliche Erschließung des Grundstücks. „Zusätzlichen Verkehr auf der Lahriede, das möchte ich nicht.“

Deshalb spricht Bogya auch von einer „Testrakete“, die man nun prüfe. So oder so muss das künftige Hallenbadareal aus seiner Sicht schnell gefunden werden: „Ich erwarte die Entscheidung definitiv noch für das erste Quartal.“

