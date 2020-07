Altwarmbüchen

Gute Nachrichten für Schwimmer: Das Hallenbad Altwarmbüchen öffnet in den Sommerferien in zwei Blöcken für die Öffentlichkeit. Die Betreiber bieten zudem Schwimmkurse für Kinder an. Allerdings gelten weiterhin Abstandsregeln und bestimmte Auflagen. „Wir appellieren an die Vernunft der Gäste“, sagt Hallenbad-Geschäftsführer Stefan Otte.

Bislang ist das Schwimmen nur den Spitzenathleten des SC Altwarmbüchen vorbehalten. Vom 20. Juli bis 4. August dürfen auch andere Schwimmer jeweils montags bis freitags von 7.30 bis 9.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 14 Uhr ins Wasser springen. „Die Schwimmzeit ist allerdings auf 45 Minuten pro Person begrenzt“, kündigt Otte an. Die Umkleiden und Duschen bleiben weiterhin gesperrt, weil die Betreiber nach eigener Aussage die Abstandsregeln dort nicht einhalten können.

Hallenbadbesucher müssen Einzelkarten kaufen

Schon vor dem Bad wird ein abgesperrter Wartebereich mit Hinweistafeln eingerichtet. „Wir wollen Menschenansammlungen vermeiden“, sagt Otte. Da nur zwölf Schwimmer gleichzeitig ins Wasser dürfen und es keine Voranmeldung gibt, könnte sich vor der Tür eine Warteschlange bilden. „Sollte das passieren, werden wir unser Konzept überdenken und notfalls anpassen“, sagt der Geschäftsführer. Er weist darauf hin, dass während der Corona-Zeit alle Besucher für den Eintritt Einzelkarten lösen müssen. Diese kosten 3,50 Euro für Erwachsene und ermäßigt 2,30 Euro.

Die ersten zwölf Personen folgen danach ohne erforderliche Angabe ihrer Kontaktdaten der eingerichteten Einbahnstraße bis zu den Bänken auf der Fensterseite am Beckenrand. Dort können sich alle umziehen. Die Kaltwasserduschen in der Schwimmhalle sind im Betrieb. Nach dem Schwimmen im zweigeteilten Becken, in dem alle im Kreis schwimmen, geht es für die Besucher zügig über den Ausgang direkt in der Schwimmhalle nach draußen. Danach dürfen die nächsten Schwimmer die Halle betreten.

Bad bietet Schwimmkurse für Kinder an

Neben dem Schwimmbetrieb bieten die Hallenbadbetreiber drei Schwimmkurse für Kinder über jeweils zwölf Einheiten an. Immer montags bis freitags können zwölf Fortgeschrittene von 10 bis 11 Uhr oder von 11.30 bis 12.30 Uhr ins Wasser springen. Für acht Anfänger ab fünf Jahre gibt es einen Kurs von 13 bis 14 Uhr. Die Kinder werden dafür vor der Tür vom Hallenbadteam in Empfang genommen. Eltern haben keinen Zutritt. „In Einzelfällen können sie mit Maske hinein, damit die Kinder sie als Bezugsperson sehen können“, kündigt Otte an.

Am 5. August bleibt das Bad für eine gründliche Reinigung geschlossen. Ab dem 6. August folgt der zweite Block des öffentlichen Badebetriebes – unter denselben Bedingungen wie zuvor, allerdings zu veränderten Zeiten. Bis zum 21. August öffnet das Hallenbad dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr. Montags, mittwochs und freitags ist das Bad weiterhin für Frühschwimmer von 7.30 bis 9.30 Uhr geöffnet. Auch für diesen Zeitraum gibt es Schwimmkurse für Kinder, die mit den Zeiten des ersten Blocks identisch sind. Die Kosten betragen pro Kind 120 Euro und beinhalten Eintritt, das Schwimmen und die Möglichkeit, ein Schwimmabzeichen abzulegen. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@hallenbad-isernhagen.de erforderlich.

Aquafitness startet ohne Materialien nach den Sommerferien

Otte ist mit dem erarbeiteten Konzept zufrieden. „Für dieses kleine Bad finde ich es gigantisch.“ Allerdings sind noch nicht alle früheren Besucher euphorisch. „Ich habe viel Kritik von Teilnehmern der Aquafitnesskurse gehört“, berichtet der Geschäftsführer. Diese hätten sich gerne schon wieder im Wasser bewegt. Otte kündigt an, die Kurse nach den Sommerferien wieder zu starten. Allerdings komplett ohne Materialien, wie Brett, Nudel oder Beinschoner. Diese seien nicht zu desinfizieren. Ab dem 20. Juli können sich Interessierte für die Kurse per E-Mail anmelden.

