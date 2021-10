Altwarmbüchen

Ab dem 2. November startet das Hallenbad Isernhagen nach einer langen Pause wieder ein Aquakursprogramm. Der erste Block soll bis zum 7. Dezember laufen.

Interessierte können unter drei Terminen für Aquajogging und -fitness wählen und diese ab sofort buchen. Die Kurse finden dienstags von 17 bis 17.45 Uhr, von 17.55 bis 18.40 sowie von 18.50 bis 19.35 Uhr statt. Nur am 30. November gibt es das Angebot nicht. Interessierte können sich per E-Mail an kurse@hallenbad-isernhagen.de anmelden. Bei Fragen können sie sich ebenfalls an diese Mailadresse wenden.

Wartelisten gibt es nicht

Wegen der guten Nachfrage werden keine Wartelisten angelegt. Die Kontingente sind begrenzt. Die Gebühr für fünf Einheiten kostet 60 Euro und muss bis zum Kursstart auf das Konto der Betreibergesellschaft überwiesen werden. Eine Teilnahme ohne vorherige Überweisung ist ausgeschlossen.

Eine Teilnahmebestätigung für die Aquakurse kann gegen eine Gebühr von 3 Euro ausgestellt werden. Eine Garantie für die Anerkennung bei der gesetzlichen Krankenversicherung kann das Hallenbad allerdings nicht übernehmen.

Von Alina Stillahn