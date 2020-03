Altwarmbüchen

Toilettenpapier, Nudeln, Desinfektionsmittel –auch in Altwarmbüchen hamstern manche Menschen wegen der Corona-Krise, was das Zeug hält. Doch trotz der dramatischen Zeiten: Es gibt auch Gewinner der Corona-Pandemie. Die höheren Umsätze im Supermarkt im Zentrum kommen demnächst dem TuS Altwarmbüchen zugute. Noch bis Ende April können Rewe-Kunden ihre Kassenbons vor Ort abstempeln lassen und in die Spendentonne werfen. Nach Ende der Aktion spendet der Markt 1 Prozent des so nachgewiesenen Umsatzes an den Verein –und das dürfte sich wohl lohnen.

TuS Altwarmbüchen profitiert vom großen Umsatz

Das Fass ist schon fast bis obenhin gefüllt mit Kassenzetteln. Seit etwa drei Wochen steht es hinter dem Kassenbereich im Markt und dient als Sammelbecken für die teilweise ziemlich langen Bons. Auch wenn der Auslöser keinesfalls ein Grund zur Freude ist: Für den TuS hat das sinnlose Hamstern mancher Kunden sein Gutes. „Wir haben mehr Kunden, und diese kaufen auch mehr ein“, sagt Marktleiter Marcel Peters. Mit dem großen Ansturm gerechnet habe er natürlich noch nicht, als die Aktion startete.

„Wir wollten einmal eine große Spendenaktion ins Leben rufen, anstatt immer wieder Kleckerbeträge zu spenden“, sagt Peters. Bereits seit Dezember verkauft der Rewe-Markt zudem Altwarmbüchen-Shirts, -Pullover und -Tassen. 20 Prozent des Erlöses daraus wird ebenfalls dem TuS zugutekommen.

Wie viel Geld am Ende bei der Kassenbon-Aktion herauskommt, steht noch nicht fest und lässt sich auch schwer abschätzen. „Wir schauen dann, wie viel es wird und wofür wir das Geld verwenden“, sagt Karl-Günther Wieneke, Vorsitzender des TuS Altwarmbüchen. Dies geschehe in Absprache mit den Abteilungsleitern, denn jede Abteilung brauche hin und wieder neue Anschaffungen für den Sportbetrieb. Bis dahin können die Rewe-Kunden einfach ihren Bon an der Kasse ins Fass einwerfen.

Von Elena Everding