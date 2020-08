Altwarmbüchen/Lahe

Spaziergängern ist aufgefallen, dass der Wasserstand am Altwarmbüchener See in den vergangenen Wochen gefallen ist. Klaus-Peter Eilert, Geschäftsführer des Wassersportvereins (WSV) Altwarmbüchen, bestätigt das – gibt aber zugleich Entwarnung. „Das ist in normalen Sommern so üblich“, sagt er. Die Sportmöglichkeiten seien derzeit anders als während der Dürre im vergangenen Jahr nicht eingeschränkt.

Wasser steht 40 Zentimeter unter der Überlaufkante

„Das Seewasser verdunstet schneller, wenn Sonne und Wind zusammenwirken. Das war zuletzt häufiger der Fall“, berichtet Eilert. Auf der hannoverschen Seite des Gewässers gibt es einen Überlauf. Derzeit stehe das Wasser dort etwa 40 Zentimeter unterhalb der Kante.

Im vergangenen Jahr hatte die monatelange Trockenheit den Wasserstand noch viel stärker sinken lassen. Damals setzten die Stege des WSV am Nordufer auf Isernhagener Gemeindegebiet auf dem Grund auf, schwerere Boote konnten an der Slipanlage teilweise nicht ins Wasser gelassen werden. Ob das jetzt wieder passieren wird, hängt vom Wetter in den kommenden Wochen ab. „Ende August ist die Verdunstungsperiode vorbei“, sagt Eilert.

