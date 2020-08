Für Ortsbürgermeister Philipp Neessen ( SPD) sind die Partys und die Vermüllung am Altwarmbüchener See ein Dauerthema. Immer wieder würden dort verbotenerweise Lagerfeuer entzündet. Im Sommer 2019 hätten Unbekannte sogar Bänke und Tische vom nahen Tennisplatz des TuS zum See geschleppt und schließlich im Wasser versenkt. Gelegentlich habe er selbst schon abends Feiernde angesprochen, berichtet Neessen. Dann habe er zu hören bekommen, dass man selbst ja auf jeden Fall hinterher aufräumen werde.

Er überlegt, das Thema in einer der nächsten Ortsratssitzungen diskutieren zu lassen. „Vielleicht sollten wir für den Sommer 2021 regelmäßige Kontrollen durch den Sicherheitsdienst auch am Abend beantragen. Manchmal braucht es eben klare Ansagen.“ Neessen meint damit die Firma, die im Auftrag und auf Rechnung der Gemeinde auch jetzt schon tagsüber an den Badeseen in Isernhagen nach dem Rechten sieht.

Neessens Amtsvorgängerin Marlis Helfers ( SPD) kennt das Müllthema bereits aus den Vorjahren. „Mittlerweile ist es aber auf jeden Fall schlimmer geworden.“ Sie vermutet, dass das auch an der Corona-Krise liegt. Mancher suche sich vermutlich Alternativen zu Disco und Urlaubsreise und lande dann am See. Gerade die Feuerstellen betrachtet die ehemalige Ortsbürgermeisterin mit Sorge, schließlich sei der Boden ausgedörrt und das Moor nicht weit. Dass der Bauhof der Gemeinde regelmäßig aufräumen muss, das ärgert sie – so werde das Personal gebunden, welches sonst andere Aufgaben erledigen könne. Abendliche Kontrollgänge, wie Nesssen sie vorschlägt, findet sie allerdings schwierig. „Das kostet richtig Geld.“

Hans-Jürgen Beck (Grüne) sieht hingegen vor allem die Polizei in der Verantwortung. Diese müsste häufiger kontrollieren. Auch Beck kennt die Situation am See gut, er ist dort häufig unterwegs. „Ich finde es beschämend, wie manche Leute ihre Plätze hinterlassen, wie rücksichtslos sie mit der Natur umgehen.“

Auch für Helmut Lübeck ( CDU) ist „unbestreitbar, dass da etwas passieren muss“. Er sieht die Vermüllung der Seewiesen zwar als gesellschaftliches Problem, hat aber gleichzeitig den Eindruck, dass auch die Gemeinde mehr machen müsse. Wenn erst einmal irgendwo Müll liege, komme schnell weiterer hinzu. „Wir können dabei nicht einfach zugucken.“ Als Gemeinde stehe man in der Verantwortung, für eine „Basis-Sauberkeit“ zu sorgen, sagt der Ratspolitiker. Und wenn die Verwaltung da Vorschläge habe, dann könne er sich auch vorstellen, diesen Weg mitzugehen.