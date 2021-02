Isernhagen H.B

Hat die privat organisierte und stark nachgefragte Hausaufgabenbetreuung in Isernhagen H.B. eine Zukunft? Sie stand im vergangenen Sommer vor dem Aus und wurde im laufenden Schuljahr noch einmal unter das Dach der Volkshochschule gestellt. Eine Elterninitiative hat nun einen Trägerverein dafür gegründet. Und CDU, Grüne, FDP und Ratsmitglied Heinrich Redeke haben einen Antrag an den Rat gestellt, dass die Gemeinde dem Angebot Räume zur Verfügung stellen solle.

Lesen Sie auch: Hausaufgabenbetreuung in H.B. – das war das Problem 2020

Gemeinde sieht Hausaufgabenbetreuung weiterhin kritisch

Doch wird das so kommen? Die Stellungnahme der Verwaltung zielt auf eine Ablehnung des Antrags hin – Kosten, Wettbewerbsverzerrung, Kritik am Träger und viele andere Argumente finden sich darin. Zudem gebe es mit 49 Hortanmeldungen in H.B. für das nächste Betreuungsjahr ab Sommer sogar noch freie Plätze in der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule. Letztlich werden die Politiker in der öffentlichen Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch, 24. Februar, ab 18 Uhr, eine Entscheidung treffen müssen.

Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Bürger müssen vorab eine E-Mail an info@isernhagen.de senden, um Zugangsdaten zu erhalten. Maximal 20 Isernhagener können dabei sein. Es gilt das Windhundprinzip.

Neben dem Sozialausschuss treffen sich in dieser Woche auch der Ortsrat Altwarmbüchen (Dienstag, 23. Februar, 18.30 Uhr) sowie der Planungs- und Bauausschuss (Donnerstag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr) zur öffentlichen Sitzung per Videokonferenz. Zu beiden Sitzungen können sich Bürger per E-Mail an die oben genannte Adresse anmelden. Beide Gremien werden unter anderem über den Bebauungsplan Altwarmbüchener Moor sprechen, der die Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße baurechtlich sichern soll.

Von Carina Bahl