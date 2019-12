Isernhagen

Im nächsten Jahr klafft eine überschaubare Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Gemeinde. Danach führen die Millionen-Investitionen zu einem massiven Schuldenanstieg. Am Donnerstagabend hat der Rat das Zahlenwerk für 2020 dennoch beschlossen – wobei mit FDP, Grünen und AfD gleich drei Fraktionen ihre Zustimmung verweigerten.

Erwartetes Haushaltsdefizit sinkt auf 1 Million Euro

Traditionell ergibt sich die Reihenfolge der Haushaltsreden aus der Fraktionsgröße. Die CDU war als erste an der Reihe – und eigentlich hätte man nach Helmut Lübecks ersten Sätzen die Rednerliste auch schon wieder schließen können. „Same procedure as last year, same procedure as every year“: Lübeck traf mit seiner Einleitung, dass er seine Rede aus dem Vorjahr auch noch mal hätte halten können, den Nagel auf den Kopf. So sahen das auch die Sprecher der anderen Fraktionen.

Mehr als 19 Millionen Euro an Personalkosten

Auch diesmal war es der Verwaltung gelungen, das für den Ergebnishaushalt erwartete Defizit bis zum Haushaltsbeschluss zu senken. Hatte Bürgermeister Arpad Bogya bei der Einbringung im September noch ein Minus von 2,5 Millionen Euro angekündigt, so liegt das erwartete Defizit des rund 61 Millionen Euro umfassenden Etats nun „nur“ noch bei rund 1 Million Euro. Kämmerer Michael Frerking konnte die Einnahmeerwartungen aus der Einkommenssteuer höher ansetzen. Hinzu kam die von Bogya und Frerking federführend ausgehandelte Entlastung bei der Regionsumlage.

Größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt sind das Personal (19,01 Millionen Euro) und die Unterhaltung, unter anderem von Gebäuden und Fahrzeugen (11,32 Millionen Euro). Schon bei der Einbringung eingearbeitet gewesen war der Vorschlag der Verwaltung, die wichtigsten kommunalen Steuern anzuheben, um die Einnahmen zu erhöhen. Die Grundsteuer-Hebesätze A und B werden auf 495 Punkte (bislang 465) steigen, der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 435 Punkte (bisher 420).

Gesamtverschuldung steigt auf 61 Millionen Euro

An den Problemen der mittelfristigen Finanzplanung ändert das nichts: Die geplante Neuverschuldung bis 2023 liegt bei 46,7 Millionen Euro, womit die Gesamtverschuldung auf fast 61 Millionen Euro ansteigt. Allein der Haushalt 2020 sieht Kreditaufnahmen von bis zu 30 Millionen Euro vor.

Investieren wird die Gemeinde das Geld in den nächsten Jahren vor allem in die Schulen. Allein die Kosten für den Schulcampus, die Fassadensanierung und dem Umbau des Gymnasium-Altbaus sowie die Verlegung und der Neubau der Grundschule Altwarmbüchen summieren sich auf fast 44 Millionen Euro.

Was muss die Gemeinde wirklich selbst erledigen?

Dabei seien die Investitionen durchaus sinnvoll, so Lübeck ( CDU). „Doch die Folgekosten drohen uns aufzufressen“. Deshalb müsse man „den Fuß vom Gas nehmen“. Auch Herbert Löffler ( SPD) kritisierte die Neuverschuldung als „schwere Hypothek für künftige Haushalte“. Ebenso wie Lübeck geißelte Löffler die Personalkosten als zu viel zu hoch. Beide forderten eine Prüfung, welche Bereiche die Gemeinde selbst erledigen müsse und welche man auch andere erledigen lassen könne. Auch Matthias Kenzler ( FDP) kann sich vorstellen, manche Bereiche abzugeben, beispielsweise die eigenen Kitas in andere Trägerschaft zu überführen.

Christiane Müller-König (Grüne) erwähnte in diesem Zusammenhang auch den Bauhof. Sie kritisierte vor allem aber das Ungleichgewicht zwischen den hohen Ausgaben für Straßen einerseits und dem wenigen Geld für Radwege, Umwelt- und Klimaschutz auf der anderen Seite. Die Kritik von Fritz Küke ( AfD) bezog sich darauf, dass in Isernhagen teuer gebaut, aber nur unzureichend instand gehalten werde. Heiko Weichert (Bürgerstimme) monierte einmal mehr, dass bezahlbarer Wohnraum fehle.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter