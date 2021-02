Isernhagen

Der erste Blick am Morgen geht bei Hebamme Christiane Weber momentan aufs Handy: Wie viele Babys sind wohl heute Nacht wieder geboren? Planbar sind ihre Arbeitstage aktuell nur bedingt – und das hat ganz viel mit Corona zu tun. „Wir sind voll ausgelastet“, sagt Weber. 14 Hausbesuche pro Tag seien keine Seltenheit mehr; wer eine Hebamme brauche, müsse sich im Prinzip bis zur 14. Schwangerschaftswoche gemeldet haben.

So viele Babys wie jetzt in diesen Monaten das Licht der Welt erblickten, habe sie selten betreut. Und sie muss es wissen: Seit mehr als 25 Jahren betreut Christiane Weber Familien in Isernhagen und Burgwedel. „Die Menschen hatten wohl im Lockdown im Frühjahr viel Zeit zum Kuscheln“, sagt die 55-Jährige und lacht. Gleichwohl sorgten die strengen Besuchsregeln in den Krankenhäusern dafür, dass die Frauen oft wenige Stunden nach der Geburt schon wieder nach Hause wollten und dort dann Unterstützung bräuchten – „da muss man als Hebamme dann flexibel sein“.

Geburtsvorbereitung und Rückbildungskurse als Videokonferenz

Trotz vieler Babys: Spurlos geht die Corona-Krise auch an Christiane Weber und ihrem Team nicht vorbei. „Unsere Hebammen-Praxis ist komplett im Lockdown“, sagt Weber. „Eine wirtschaftliche Katastrophe, auch wenn wir das überleben werden.“ Das komplette Kurssystem zur Geburtsvorbereitung, die regelmäßigen Wiegestunden, Rückbildungsgymnastik, Beikost-Seminare oder Yoga für Schwangere dürfen in Präsenzterminen nicht stattfinden. Da Geburten sich aber nun einmal nicht bis nach Corona verschieben ließen und der Beratungsbedarf bei den Frauen groß sei, bietet Weber mit ihrem Team inzwischen Online-Vorbereitungskurse und Rückbildungsgymnastik per Videokonferenz an. „Das zahlt inzwischen sogar die Krankenkasse“, sagt die Hebamme – allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, wenn Präsenzangebote wieder möglich sind.

Frauen haben Angst, bei der Geburt allein zu sein

Die Verunsicherung bei den Frauen sei sehr groß, weiß Weber aus vielen Gesprächen. „Das merken wir auch in der Geburtsvorbereitung“, sagt sie. Heute müsse es darum gehen, die Frauen so selbstsicher zu machen und so gut vorzubereiten, dass sie sich im Zweifelsfall auch zutrauen würden, es allein zu schaffen. „Denn die größte Angst von vielen ist es, bei der Geburt allein zu sein.“ Und diese Angst ist nicht ganz unberechtigt: In den Krankenhäusern und Kreißsälen in und um Hannover gelten strikte Regeln – das Zeitfenster, in dem die Väter bei der Geburt dabei sein dürften, reiche von 30 Minuten bis zu wenigen Stunden. Manch eine Frau telefoniere die aktuellen Regeln eine Woche vor der Geburt in den Krankenhäusern ab und entscheide danach, wo sie entbinden wolle, berichtet Weber. „Und das kann man ja auch verstehen.“

Die Maskenpflicht in vielen Kreißsälen unter der Geburt sei für die Frauen ebenso anstrengend wie die Tatsache, dass man dort oft auf sich allein gestellt sei, wenn der Partner draußen auf seinen Einsatz warten müsse und die Hebammen in den Krankenhäusern es personell gar nicht leisten könnten, stundenlang bei einer Frau zu sein. Auch zwei Tage auf der Wochenbettstation nach der Entbindung zu verbringen, sei für viele Frauen gerade keine Option, sagt Weber. Die Besuchszeiten für die Väter seien sehr eingeschränkt, und etwa Geschwisterkinder hätten gar keinen Zutritt. Und so sind sie und ihre Kolleginnen gefragt, kurzfristig zu Hause vorbeizuschauen, um Säugling und Eltern nach der Entbindung zu begleiten.

Väter warten stundenlang im Auto auf Krankenhausparkplätzen

Aufregende Geburtsgeschichten von frisch gebackenen Eltern hört Weber nun nicht mehr nur von den Frauen, sondern auch von den Männern. „Die warten teilweise Stunden nachts vor den Krankenhäusern, bis sie endlich in den Kreißsaal dürfen“, sagt Weber. Manch einer habe Extrarunden auf dem Parkplatz gedreht, um wenigstens die Heizung im Auto in Schwung zu halten.

Hebammen-Betreuung mit Schnelltests und Maske

Den Corona-Effekt merkt Weber aber inzwischen auch bei den Babys. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen seien Besuche eine Seltenheit, Babykurse wie Delfi oder PEKIP fielen ebenfalls aus – auf der Warteliste für solche Angebote stünden allein bei ihr inzwischen mehr als 60 Namen. „Manch ein Baby hat über Monate nur Mama und Papa gesehen“, sagt Weber. Das Fremdeln anderen gegenüber sei dann kaum zu vermeiden. Sie selbst ist als Hebamme eine der wenigen, die die Babys aus der Nähe sieht. Aber auch das nur unter strengen Auflagen. „Ich trage immer eine Maske “, betont Weber. Doch könne sie bei Untersuchungen oder bei der Hilfe beim Stillen keinen Abstand halten. „Und ich fasse auch kein Baby mit Handschuhen an. Dafür braucht es einfach Gefühl in den Händen.“ Stattdessen gehören das Desinfizieren der Hände, regelmäßige Schnelltests und Antikörpertests alle vier Wochen für Weber inzwischen zum Alltag. Kennenlerngespräche mit den Frauen wickele sie über Einzeltermine und eine Einbahnstraßenregelung in ihrer Praxis in H.B. ab – „und zwischendrin wird gelüftet und desinfiziert.“

Weber hofft, dass die Bedingungen für Geburten sowie ihre Vor- und Nachbereitung möglichst bald wieder besser werden. „Natürlich gibt es jetzt wieder viele, die sagen werden: Die Frauen früher haben das doch auch allein geschafft“, sagt die erfahrene Hebamme. „Aber wir waschen heute ja auch nicht mehr mit Waschbrett.“

Von Carina Bahl