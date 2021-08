Altwarmbüchen

Mitglieder des Hegerings Isernhagen haben das Baugebiet Wietzeaue am Freitagmorgen um ein weiteres Gebäude erweitert: ein selbst gebautes Insektenhotel. Es ist zwar deutlich kleiner als die im Baugebiet üblichen Ein- und Mehrfamilienhäuser oder gar ein Hotelkomplex, bietet aber trotzdem viel Platz für seine Bewohner.

Kleine Wespenarten und andere Insekten nutzen es als vorübergehende Bleibe und zum Brüten. Detlef Pausch vom Hegering erklärt, dass nur einzelne Tiere das Angebot nutzen, um ihre Eier dort zu deponieren und dann weiterzureisen. So ginge von dem Insektenhotel auch keine Gefahr von Stichen für Spaziergänger und Kinder aus.

Bereits 15 Hotels gebaut

Insgesamt hat die Kooperation engagierter Insektenschützer bereits 15 Hotels auf privaten und Gemeindeflächen in Isernhagen errichtet. Das neuste Bauwerk hat seinen Platz nun am Eingangsbereich des Baugebiets Wietzeaue auf dem südlichen Grünzug an der Stadtbahnhaltestelle gefunden. An der Aufstellung und Vorbereitung der Aktion waren viele Helferinnen und Helfer beteiligt: Einige Mitglieder des Hegerings haben das Insektenhotel zusammengebaut und aufgestellt, die Bürgerstiftung hat die Kosten von 250 Euro getragen, und die Gemeinde hat die Fläche zur Verfügung gestellt.

In Teamarbeit sind Spatenstich, Aufstellung und Richtfest schnell vollzogen. Quelle: Nina Andresen

Die neuen Hotelgäste haben natürlich auch ihre Ansprüche an die Unterkunft. Uwe Wagstyl von der Bürgerstiftung erklärt, dass ein Insektenhotel immer Richtung Süden zeigen und Blumen in unmittelbarer Nähe haben muss, damit die Kleintiere ein All-inklusive-Büfett vorfinden. „Dieses Insektenhotel hat eine besonders gute Qualität, denn die Bauherren vom Hegering haben extra hochwertiges Material verwendet. Es kommt beim Kauf darauf an, in welche Richtung die Fasern gearbeitet sind und dass das Holz unbearbeitet ist“, sagt die Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, Elke Freytag. So würden sich die Hotelgäste beim Ausflug nicht verletzen. Es handele sich also um ein richtiges Luxushotel, das Platz für natürliche Schädlingsbekämpfer bietet.

Von Nina Andresen