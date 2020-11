Isernhagen

Gerade im Herbst macht Wildwechsel Autofahrern zu schaffen. So kommt es auch auf den Straßen der Gemeinde Isernhagen immer wieder zu Wildunfällen. Nebel, eine früh einsetzende Dämmerung und oft nasse Straßen sorgen für schlechte Sicht- und Fahrverhältnisse – und immer wieder auch dafür, dass Rehe übersehen und umgefahren werden. Um die Zahl der Wildunfälle zu reduzieren, ruft die Isernhagener Jägerschaft nun zur erhöhter Vorsicht auf.

Hegering warnt vor regem Wildwechsel

Wo ein Reh auftauche, folge meist ein zweites. „Man muss die Geschwindigkeit drosseln und seinen Fahrstil anpassen“, sagt Hegeringleiter Detlef Pausch. Ein Patentrezept, um Wildunfälle von Oktober bis Dezember zu vermeiden, gebe es nicht, sagt der Hegeringleiter. Doch das richtige Verhalten langsames Fahren trage dazu bei, das Risiko zu senken.

Besonders in waldreichen Gebieten wie etwa entlang der K 114 zwischen Altwarmbüchen und Isernhagen K.B. sowie auf den Kreisstraßen 113 und 116 könne es vermehrt zu Wildwechsel kommen, sagt Pausch. Umso wichtiger sei es, die Beschilderung bei Dämmerung und Dunkelheit ernst zu nehmen. Zudem sollten Autofahrer eins tunlichst sein lassen: „Bloß nicht hupen“, sagt Carsten Brüggemann. Das mache die Tiere wild. Er rät indes: abbremsen, stehen bleiben und falls Fernlicht an sei, gleich abblenden.

Isernhagens Hegering-Leiter Detlef Pausch (links) und sein Stellvertreter Carsten Brüggemann warnen vor regem Wildwechsel in der S-Kurve an der K 114 zwischen K.B. und Altwarmbüchen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Sollte das Ausweichen nicht mehr möglich sein, solle der Fahrer nicht das Lenkrad herumreißen, rät Brüggemann. Es bringe auch nichts, sich selbst in Gefahr zu bringen, um das Tier zu retten. Zu oft sind Autofahrer so schon im Graben, im Gegenverkehr oder an Bäumen gelandet. Wenn es doch zu einer Kollision kommen sollte, „darf das Tier nicht mitgenommen werden“, sagt der Vizechef. Der Hegering hole die Tiere ab und entsorge sie, sagt Pausch. Die Polizei hat die Kontaktdaten der zuständigen Jäger. Im gesamten Gemeindegebiet gebe es überwiegend Rehwild. Lediglich in Kirchhorst lebten auch Rotwild und einige Wildschweine. „Durch die scharfe Bejagung entlang der Hauptstrecken konnten wir die Unfälle um 60 Prozent reduzieren“, sagt Pausch.

Hunde jagen Wild im Wald

Zu schaffen macht dem Hegering auch die Tatsache, dass in Zeiten von Corona immer mehr Menschen sich einen Hund anschaffen. „Sie wollen ihren Vierbeinern dann etwas Gutes tun und laufen mit ihnen durch den Wald – bleiben aber nicht auf den Wegen“, ärgert sich Brüggemann. Dabei geht es gerade in der kalten Jahreszeit darum, die Wildtiere nicht in ihren Lebensräumen zu stören. „Rehwild futtert sich für den Winter Fettreserven an und verbraucht überwiegend im Liegen wenig Energie“, ergänzt Pausch. „Wenn dann aber ein Hund sie aufscheucht, flüchten sie über die Kreisstraße, wo es knallt.“ Deshalb appelliert der Hegering an die Hundebesitzer, ihre Vierbeiner zu beaufsichtigen – das helfe letztlich auch den Autofahrern: „Denn Wildtiere kennen keine Verkehrsregeln.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier