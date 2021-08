Altwarmbüchen

Sie heißen Maxi, Legaci, Bluecrop und Chandler: Diese verschiedenen Sorten von Kulturblaubeeren wachsen seit etwa zehn Jahren im Heidelbeerpark in Altwarmbüchen. 2021 fällt die Ernte besonders gut aus, deshalb verlängert Betreiberin Hiltrud Litzinger die Saison. „In diesem Jahr sind wir bereits in der siebten Woche und eine achte sowie neunte wird es auch noch geben“, sagt sie zuversichtlich. Selbstpflücker können sich also noch auf den Weg machen.

Hiltrud Litzinger zeigt die vollen Heidelbeersträucher. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Heidelbeerplantage bleibt weiter geöffnet

Dienstags, freitags und sonnabends ist das Pflücken möglich. Und der Bedarf ist offenbar groß. Vor dem Kassenhäuschen auf dem Gelände der Plantage neben dem Campingplatz am Parksee Lohne bilden sich an diesem Nachmittag lange Schlangen. Einige haben ihre Behälter selbst mitgebracht. Andere stellen sich indes an und kaufen die bereits abgepackten Blaubeeren.

Auch Beate und Manfred Müller reihen sich geduldig ein. Das Paar aus Altwarmbüchen hat zwei große Kunststoffdosen in der Hand. „Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Schüsseln voll sind“, sagt die 59-Jährige. Sie hätten Urlaub und somit auch Zeit, erklärt der 62-Jährige.

Wer noch Heidelbeeren pflücken oder kaufen möchte, der kann jeweils dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 15 die Plantage am Alten Postweg 10 in Altwarmbüchen besuchen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0157) 31026202 oder auf der Homepage www.heidelbeerpark.de.

Kinder pflücken und naschen Blaubeeren

Eigens aus Sehnde und Hannover sind Maren Plata und ihre Schwester Henrike Stiegler angereist, um im Heidelbeerpark am Alten Postweg die blauen Früchte selbst zu pflücken. Ihre Kinder Mila (5), Nik (6), Noa (2) und Aaron (6) ernten zum ersten Mal Blaubeeren auf einer Plantage – und haben sichtlich Spaß. „Und wir naschen auch zwischendurch“, verrät der sechsjährige Aaron.

Die Sträucher hängen auf der Plantage in Altwarmbüchen mit Heidelbeeren noch voll. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Heidelbeeren enthalten viel Vitamin A und C

Beim Pflücken muss sich mittlerweile niemand mehr bücken. Zwischen den Büschen, die 1,50 Meter und höher sind, lässt es sich erhobenen Hauptes arbeiten. „Kulturheidelbeeren sind deutlich größer als die wild im Wald wachsenden Heidelbeeren und innen weiß, sodass sie die Zähne nicht verfärben“, erzählt Litzinger. Beide Sorten enthielten viel Vitamin A und C, Karotin sowie Mineralstoffe. Die Beeren sollen unter anderem Verdauung und Blutdruck regulieren.

Von Katerina Jarolim-Vormeier