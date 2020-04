So einen besonderen Gottesdienst hat Dieter Grefe von der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde in Isernhagen-Altwarmbüchen noch nie organisiert. An Ostersonntag sprach er aus dem Garten des Renafan-Seniorenheimes zu den im Aufenthaltsraum zuhörenden Senioren und machte ihnen Mut in dieser schwierigen Zeit.