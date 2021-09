Altwarmbüchen

Die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Altwarmbüchen feiert im September ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren gibt es dort eine Kirche. Das soll mit einer Festwoche und einer Ausstellung zur Geschichte der Gemeinde gefeiert werden.

Bischof weihte Kirchenneubau 2017 ein

Das Jubiläum hätten wohl die wenigsten Isernhagener auf dem Zettel gehabt – denn die Kirche Heilig Kreuz gehört zu den modernsten und jüngsten Bauwerken im Bistum Hildesheim. Erst 2017 war der Neubau an der Ecke von Königsberger und Bothfelder Straße von Bischof Norbert Trelle geweiht worden. Vorangegangen waren ein umfangreicher Flächentausch mit der Gemeinde Isernhagen und der Abriss der alten Kirche auf dem Grundstück direkt gegenüber, auf dem sich heute der Rewe-Supermarkt befindet.

Bischof Norbert Trelle weiht den Kirchenneubau von Heilig Kreuz im Januar 2017. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Supermarkt zieht auf altes Kirchengelände

Es war ein Meilenstein für die Entwicklung des Zentrums. Jahrelang bestand der Wunsch, dort einen Supermarkt mit Vollsortiment anzusiedeln. Doch das Grundstück fehlte. Letztlich bewies die katholische Kirchengemeinde Mut und wagte den Neustart. Sie erklärte sich bereit, das Grundstück der alten Kirche mit gelber Fassade, die 1971 erbaut und geweiht worden war, für einen Supermarktbau freizugeben – und dafür eine neue, moderne Kirche wenige Meter entfernt auf einem kleineren Grundstück zu bauen. Der Erlös aus dem Flächentausch mit der Gemeinde ermöglichte die Finanzierung der neuen Kirche. Es war der erste Neubau im Bistum seit mehr als 20 Jahren. Der Abriss der alten Kirche erfolgte 2015.

Die alte Heilig-Kreuz-Kirche wurde 1971 gebaut, 2015 profaniert und abgerissen. Heute befindet sich auf dem Grundstück der Rewe-Supermarkt. Quelle: Carina Bahl

50 Jahre nach dem Bau der ersten Kirche wollen die Katholiken nun die Geschichte ihrer Gemeinde feiern. Sie zählt rund 1000 Mitglieder und gehört als Kirchort zur Gemeinde Heilig Geist in Hannover-Bothfeld. Die Katholiken der übrigen Isernhagener Ortsteile sind der Kirchengemeinde St. Paulus in Burgwedel zugeordnet.

Mit der großen Fensterfront zur Bothfelder Straße hin ist die Kirche im Zentrum mehr als präsent. Ob ein offenes Kirchencafé, Aktionen zu verschiedenen Kirchenfesten für Familien im Schaufenster und ökumenische Angebote gemeinsam mit der evangelischen Christophoruskirche: Das Gemeindeleben könnte kaum aktiver sein.

Der Kirchenneubau ist sehr modern und schlicht gehalten. Quelle: Alexander Körner (Archiv)

Festwoche vom 19. bis 26. September

Dementsprechend soll das Jubiläum öffentlich gefeiert werden. Die Festwoche beginnt am Sonntag, 19. September, mit einem Festhochamt um 12 Uhr in Heilig Kreuz. Im Anschluss soll es bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem gesellig werden. Den Abschluss bildet um 16 Uhr eine Andacht. Zudem wird eine Ausstellung mit Bildern, Texten und Erinnerungsstücken aus der Geschichte der Kirchengemeinde eröffnet, die bis Sonntag, 26. September, zu sehen ist. In der Cafeteria werden auf einem Bildschirm weitere historische Bilder gezeigt, beispielsweise von der Entstehung und Weihe des Neubaus. Am Montag, 20. September, ist die Cafeteria von 11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet, um 12.30 Uhr gibt es ein Mittagsgebet. Am Donnerstag, 23. September, ist ein Besuch der Ausstellung von 16 bis 18 Uhr möglich, um 18 Uhr folgt ein Abendgebet. Den Abschluss der Festwoche bildet eine Heilige Messe am Sonntag, 26. September, ab 9 Uhr mit musikalischer Begleitung von Mika Bergmann (Gesang) und Andreas Schmidt (Orgel) sowie anschließendem Gemeindetreff.

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Da die Besucherzahl teils beschränkt ist, lohnt sich eine Anmeldung im Pfarrbüro per E-Mail an pfarrbuero@heilig-geist-hannover.de oder unter Telefon (05 11) 65 21 01.

Von Carina Bahl