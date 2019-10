Isernhagen N.B

Rund 6000 Besucher, davon allein rund 1000 beim Regionsentdeckertag haben von Mai bis Oktober den Wöhler-Dusche-Hof besucht. Diese Schätzung stammt von der neuen Vereinschefin Ute Schaumann. Wobei die Zahl der Gäste Jahr für Jahr konstant sei. Seit sieben Monaten führt sie den Verein Nordhannoversches Bauernhausmuseum, nachdem sie im März den Posten von Stephanie Buhtz übernommen hatte. Die neue Vereinschefin zog das erste Mal Bilanz –und diese fällt für 2019 durchweg positiv aus.

Zehn Dauergäste besuchen jeden Sonntag die Hofstelle

Das mehr als 400 Jahre alte Bauernhaus samt Gelände, Bauerngarten und historischem Backhaus in Isernhagen N.B. besuchten zu rund 80 Prozent Einzelpersonen und 20 Prozent Gruppen. Sowohl bei den sonntäglichen Führungen ohne Anmeldung als auch bei denen an Wochentagen, für die sich Teilnehmer anmelden mussten, sei die Resonanz sehr gut gewesen. „An den Sonntagen haben wir immer zehn Dauergäste da, die bei jedem Wetter kommen“, berichtete Schriftführer Wolfgang Reich, der im Verein auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Helfer backen 600 Brote

An fünf Backtagen hatten die ehrenamtlichen Helfer 600 Brote in dem 300 Jahre alten Backhaus, das südlich des Wöhler-Dusche-Hofes gelegen ist, gebacken. Immer wieder sei der Andrang groß. Nicht anders sah es in diesem Jahr bei den vier Aufführungen der plattdeutschen Theater-AG aus. Jedes Mal verzeichnete der Verein ein volles Haus, beziehungsweise eine volle Diele im Bauernhaus. Das plattdeutsche Stück passend zur diesjährigen Ausstellung „Reinlichkeit und Gesundheit“ hieß „Groote Wäsche“.

Kinder bekommen große Augen beim Feuermachen

Ein Anziehungspunkt sind auch die Angebote für Schul- und Kindergartenkinder: Dreschen, waschen, Feuer und Licht nach alter Art machen lernten 214 Mädchen und Jungen bei zwölf Aktionen im Bauernhausmuseum kennen. Die Kita-Kinder und Grundschüler staunten etwa beim Feuermachen mit einem Feuerstein und Zunder. „Wenn der Funke überspringt, dann bekommen die Kinder stets große Augen“, berichtete Vize-Chef Burkhard Kinder.

„Die Saison wäre nicht so gut verlaufen, wenn nicht jeder mitgeholfen hätte“, sagte Vereinschefin Ute Schaumann und lobte beim Saisonabschlussfest den Einsatz aller ehrenamtlichen Helfer. „Ich hoffe, Sie machen auch in der neuen Saison mit mir weiter.“ Denn ohne diese Hilfe lasse sich das Kleinod in Isernhagen N.B. nicht erhalten. Indes ruht für die Aktiven die Arbeit auf dem Hof noch nicht: Die Ausstellungsstücke müssen hereingeholt werden, und das Außengelände werde winterfest gemacht, sagte Reich.

Beim Dankeschön-Essen gibt es Spanferkel, Sauerkraut und Petersilienkartoffeln. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bauernhausmuseum investiert jährlich 40.000 Euro

Für die Sicherstellung des Museumbetriebs und die Unterhaltung von dem Bauernhaus sowie der Außenanlagen gibt der Verein jährlich rund 40.000 Euro aus. Die Gemeinde Isernhagen unterstützt das Bauernhausmuseum jährlich mit 25.000 Euro. „Der Betrag ist bis 2020 zugesichert“, sagte die Vereinschefin. Danach müsse der Verein neu verhandeln. „Das entscheiden aber die Politiker“, räumt Schaumann ein. Die Region Hannover sicherte dem Verein einen Zuschuss über 45.000 Euro bis 2021 zu. Das Geld erhält der Verein in drei Raten in jeweils 15.000 Euro.

Sonderausstellung steht noch nicht fest

Und wie geht es im nächsten Jahr weiter? Für eine neue Sonderausstellung gibt es laut Schaumann bereits mehrere Ideen. Aber da sei eine gründliche Recherche nötig. Es müsse auch sichergestellt sein, dass die Exponate für die Ausstellung vorhanden seien, sagte Vereinssprecher Reich. Bei den Saisonveranstaltungen will der Verein auf das bekannte Konzept setzen: Backtage, Musikveranstaltungen, Theaternachmittage, Führungen sowie Aktionen für Kinder.

Südgiebel wird saniert

Diese Vorhaben stehen für das nächste Jahr fest: Der Verein wird den Südgiebel des Bauernhauses sanieren. Dazu kommen noch Erneuerungen in der Küche, wo Schränke und Arbeitsplatten erneuert werden. Überprüft wird auch die Elektroinstallation. Dazu will der Verein die digitale Archivierung von Dokumenten verstärkt vorantreiben. Hierfür nutzen die Mitglieder bereits ein Programm, das Studenten der Universität Göttingen erarbeitetet haben. „Wir können es kostenlos nutzen und und bei Problemen eine Hotline anrufen“, sagte Reich. Und möglicherweise stellt der Imkerverein Burgwedel/Isernhagen auf der sogenannten Grashof-Fläche, die als Blumenwiese vorbereit ist, Bienenstöcke auf.

Nach dem Schmaus klönen die Helfer des Vereins. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Interview: „Ich möchte nicht alles allein entscheiden“ Seit sieben Monaten leiten Sie den Verein Nordhannoversches Bauernhausmuseum – sind Sie gut angekommen? Ja, zu 85 Prozent kenne ich mich bereits aus. Bei dem Rest helfen mir die Vereinsmitglieder. Ich bin total integriert. Oben und unten gibt es nicht. Da ich mich vorher im Schulelternrat engagiert habe und mich aktuell noch in der Sri Lanka AG des Isernhagener Gymnasiums engagiere, kenne ich die Arbeit im Verein bereits. Was liegt Ihnen am Herzen? Dass wir alles im Team besprechen – entweder im Vorstand oder in den Arbeitskreisen. Nicht immer muss man einer Meinung sein. Dennoch soll jeder mit jedem reden. Ich möchte nicht alles allein entscheiden. Was sind Ihre Ziele? Mich für die digitale Archivierung einzusetzen, damit das Wissen der Nachwelt erhalten bleibt. Wir hoffen, noch Helfer für die Arbeit gewinnen zu können. Es ist viel zu tun, aber wir kommen Stück für Stück weiter.

Von Katerina Jarolim-Vormeier