Frauen aller Kulturen und Generationen sind eingeladen, sich beim dritten Internationalen Frauenfrühstück des Helfernetzwerks Isernhagen auszutauschen. Am Sonnabend, 4. Mai, wird in der Begegnungsstätte in F.B. ab 11 Uhr gemeinsam gegessen und bestimmt viel erzählt. Jeder ist willkommen.