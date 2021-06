Isernhagen K.B

Es war auf dem Frühlingsfest in Hannover Mitte der Fünfzigerjahre – da lernten sich Helga und Werner Teuber kennen. Die 17-jährige Helga aus Hannover-Wülfel stand mit einer Freundin in der Schlange vor einem Fahrgeschäft. Der vier Jahre ältere Werner, wohnhaft in Isernhagen und gebürtig aus Schlesien, wartete mit einem Freund hinter ihnen und nutzte die Gelegenheit, um mit den jungen Damen ins Gespräch zu kommen. „Und dann hat Werner unseren Eintritt übernommen“, erinnert sich Helga Teuber. Seine direkte Art, seine fesche Ausstrahlung und sein Humor – wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem, was Helgas Herz sofort höher schlagen ließ. Ein Jahr später, am 30. Juni 1956, heirateten Helga und Werner Teuber in Hannover. 65 Jahre später feiern sie am heutigen Mittwoch das Fest der eisernen Hochzeit – und den 88. Geburtstag des „Bräutigams“.

Arbeit in der eigenen Werkstatt in der Dorfstraße

Nach 65 Jahren Ehe blicken die Teubers zurück auf ein bewegtes Leben. „Wir haben immer viel gearbeitet“, sagt Werner Teuber – „aber die freien Tage auch intensiv genossen!“ Jahrzehntelang arbeitete der Elektro-Installateur-Meister in seiner Werkstatt an der Dorfstraße und in den Haushalten vieler Isernhagener.

Als das Farbfernsehen Einzug in die deutschen Haushalte hielt, drückte Werner Teuber noch einmal die Schulbank und absolvierte den Abschluss zum Radio- und Fernsehtechniker-Meister. Seine Reparatur- und Installationsdienste waren im Umkreis sehr gefragt. Zusätzlich betrieb die Familie noch ein Ladengeschäft in Großburgwedel. Dort waren seine Frau und später auch sein Sohn tätig.

Vor 65 Jahren - am 30. Juni 1956 - gaben sich Helga und Werner Teuber in Hannover das Ja-Wort. Quelle: privat

Doch bei all der Arbeit war Teubers eins immer wichtig: In den Sommerferien blieben Werkstatt und Laden vier Wochen lang zu. „Dann fuhren wir mit Tochter und Sohn nach Italien“, berichtet Helga Teuber mit leuchtenden Augen. „Auf dem Campingplatz trafen wir immer die gleiche lustige Truppe“, erinnert sie sich. Geselligkeit mögen beide sehr. „Wir sind zwar nicht so die Vereinstypen“, bekennt die 84-Jährige. Aber auf die Feste der Feuerwehr und des Schützenvereins, bei denen ihr Mann passives Mitglied ist, seien sie immer gern gegangen.

Ein Zeitungsaufruf weckt Liebe zu den USA

Ein Aufruf in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gab dem Leben der Teubers eine entscheidende Wendung. „Da wurden Gasteltern für amerikanische Schüler gesucht“, erzählt Helga Teuber. Ihre Kinder konnte sie schnell für die Idee begeistern, ein Gastkind bei sich aufzunehmen. Ihr Mann wurde sanft überredet. Das Jahr mit dem Amerikaner Mike wurde ein ganz besonderes. Und beim Gegenbesuch in den USA entstand eine ganz große Liebe zu dem Land, das die Teubers fortan regelmäßig besuchten.

Mit dem Wohnmobil die Westküste entlang

Als Rentner machten sie sogar zweimal pro Jahr mehrere Wochen lang Urlaub in den USA – im eigenen, dort gekauften Wohnmobil. „Das waren herrliche Zeiten“, erinnert sich Werner Teuber. Vor allem die Nationalparks an der Westküste hatte es ihm angetan. Und das einfache Leben im Camper. Am Steuer saß die ganze Zeit seine Frau, da seine eigene Sehkraft wegen einer Augenkrankheit bereits damals sehr schwach war.

Füreinander da sein und viel miteinander lachen – das ist die Devise bei den Teubers. „Gekämpft wird überall einmal“, sagt Helga Teuber. „Doch man muss sich auch wieder vertragen“, meint ihr Mann und nickt. Und so halten sie es seit 65 Jahren.

Von Gabriele Gerner