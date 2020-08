Isernhagen F.B

Endlich wieder Nachtkaffee im KulturKaffee Rautenkranz. Das lässt sich auch Jazzpianist Henning Pertiet nicht entgehen. Der Dauergast trat schon etliche Male allein und auch in Begleitung von Musikern wie Axel Zwingenberger im KulturKaffee an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. auf.

Auch nach den Corona-Lockerungen möchte der Pianist wieder viele Zuhörer nach Isernhagen locken. Dazu lädt er zu einem Soloauftritt für Donnerstag, 20. August, ab 19 Uhr ins Kulturkaffe ein. Henning Pertiet ist der Neffe des bekannten Gottfried Böttger und Gewinner des German Blues Award 201. Er bietet seinem Publikum ein vielseitiges Programm von Blues bis Boogie Woogie Piano.

Der Eintritt kostet 20 Euro. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und mobil unter der Nummer (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen. Einlass ist ab 18 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

Von Elsa Scholz