Isernhagen

Wann startet der Laternenumzug in Ihrem Ort? Hier finden Sie eine Übersicht über die Termine.

18. Oktober 2019

Laternenumzug in Isernhagen F.B. mit der Freiwilligen FeuerwehrStart: 18.30 Uhr am Dannhornweg 2-4

25. Oktober 2019

Laternenumzug in Altwarmbüchen mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem OrtsratStart: 18.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Christophoruskirche an der Bernhard-Rehkopf-StraßeDer Umzug endet am Feuerwehrhaus mit einer süßen Überraschung, Bratwürsten und Getränken.

Diese Liste wird laufend aktualisiert. Wenn Sie uns einen weiteren Termin mitteilen möchten, mailen Sie diesen bitte an isernhagen@haz.de

Von red