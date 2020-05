Isernhagen F.B./K.B

Wer offenen Auges durch die Isernhagener Feldmark streift, entdeckt dort so manch Sehenswertes. Und das müssen beileibe nicht flüchtige Gesellen sein wie Hase, Fuchs oder Schmetterling. Auch fest verwurzelte und ortstreue Gestalten der Flora sind oftmals einen längeren Blick wert. „Bei meiner Walkingtour durch die Feldmark habe ich diesen freundlichen Gesellen entdeckt“, schreibt unsere Leserin Margit Haase.

In Gänze braucht es wenig Fantasie, um hier einen Baum mit Gesicht zu entdecken.. Quelle: Margit Haase

Und tatsächlich: In dem knorrigen Baumstamm lässt sich sogar mit wenig Fantasie ein charaktervolles Gesicht erkennen. Urig und moosbewachsen ist es, versehen mit einer buschigen Augenbraue und einem dichten, grünen Schnurrbart. So beäugt der Baum die Vorbeikommenden. „Man findet ihn, wenn man von der Mitte Isernhagens entlang des Kircher Kämpen läuft, etwa 150 Meter links vor der Kreuzung zur K 114“, verrät Haase all denjenigen, die dem Original in der Feldmark nun selbst einen Besuch abstatten wollen.

Von Sandra Köhler