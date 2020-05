Isernhagen H.B

Normalerweise hätten die Mitarbeiter des PirateRock in Isernhagen H.B. den Start in die neue Saison bereits Ende März hinter sich gebracht. Doch die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie hatten auch den Hochseilgarten ausgebremst. Mit den nun beschlossenen Lockerungen der Landesregierung kann es am Hufeisensee zwischen Isernhagen und Langenhagen endlich wieder losgehen: Der Kletterpark öffnet am Sonnabend, 9. Mai, um 10 Uhr seine Tore. Für einen Besucher sind allerdings Hygieneregeln zu beachten.

Es gelten Abstandsregeln , Masken sind Pflicht

„In Sachen Sicherheit sind wir Profis“, sagt Christoph Brand, Geschäftsführer der Schattenspringer GmbH. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Kletterparks, der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen und der Beaufsichtigung der Gäste werde alles gut funktionieren, ist er überzeugt. So sollen sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste mit Einbahn- und Abstandsregelungen, Zugangsbeschränkungen sowie Hygienemaßnahmen wie dem Tragen von Maske und Handschuhen vor Ansteckungen geschützt werden. Termine müssen online auf der Homepage www.piraterock.de reserviert werden. Die Bezahlung ist nur per EC-Karte möglich.

In einem normalen Jahr besuchen mehr als 60.000 Gäste die vier Anlagen der Schattenspringer GmbH, zu der außer PirateRock weitere Hochseilgärten in Mardorf am Steinhuder Meer, in Hildesheim und im Weserbergland gehören. Allein der 2012 eröffnete PirateRock in Isernhagen zählte in den vergangenen Jahren konstant zwischen 10.000 und 11.500 Gästen, wie Unternehmenssprecherin Judith Klöpping auf Nachfrage mitteilte.

So viele werden es 2020 wohl nicht werden: „Da dieses Jahr die Schulklassen mindestens bis zu den Sommerferien nicht kommen werden, uns der April und ein Teil der Besucher im Mai fehlen werden und wir pro Tag ab Eröffnung viel weniger Gästen Einlass geben werden, rechnen wir dieses Jahr mit maximal 7500 Gästen in Isernhagen“, so Klöpping weiter.

Besucher können ab sofort freitags von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends, sonntags, an Feier- und Brückentagen von 10 bis 19 Uhr klettern, Gruppen auch an anderen Tagen nach Vereinbarung. Vom 1. Juni bis 30. August ist der Hochseilgarten täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ebenso in den Oster- und Herbstferien. Die letzte Einweisung beginnt stets spätestens um 17 Uhr.

Von Frank Walter