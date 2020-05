Isernhagen N.B./Isernhagen-Süd

Eine umgekippte Weide hat auf der Landesstraße 381 an der Grenze von Isernhagen N.B. zu Isernhagen-Süd für eine Gefahrstelle gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, knickte der Baum an der Einfahrt zum Seefugium am Freitag gegen 17.30 Uhr plötzlich um. Als Ursache wird Altersschwäche vermutet. Allerdings trieb das aufkommende Gewitter zu diesem Zeitpunkt auch kräftige Böen vor sich her.

Auto rutscht in Straßengraben

In jedem Fall blockierte der Baum die Fahrbahn und den parallel verlaufenden Radweg auf voller Breite. Den Fahrer eines Mini schreckte das augenscheinlich nicht, er versuchte, das Hindernis über den Grünstreifen zu umfahren. Dabei rutschte der Wagen allerdings in den Straßengraben und musste geborgen werden. Mitglieder der Berufsfeuerwehr Hannover zersägten die Weide und beseitigten so das Hindernis. Allerdings wurde der Verkehr rund zwei Stunden lang beeinträchtigt, die Landesstraße musste teilweise gesperrt werden.

