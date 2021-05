Isernhagen H.B.

Heinrich Bätke kommt gerade aus der Schule. Der 35-Jährige unterrichtet seit sechs Jahren an der naturwissenschaftlich und agrarwirtschaftlich orientierten Justus-von-Liebig-Schule in Ahlem. Heute habe er schon früh Schulschluss gehabt, erzählt der Berufschullehrer. Deshalb tauscht der zweifache Vater Jeans und Hemd gegen eine grün-schwarze Arbeitshose sowie eine azurblaue Jacke und arbeitet auf seinem Hof in Isernhagen H.B. ab dem frühen Nachmittag weiter – im Nebenerwerb, versteht sich, und das ganze Jahr über.

Landwirt Heinrich Bätke öffnet eine Klappe und das Hafer fällt in einen Auffangkorb, der das Getreide weiter per Rohr ins Silo transportiert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hafer kommt in Silo

Der Anhänger ist rappelvoll mit Hafer, der im vergangenen Jahr geerntet und seitdem in einer Halle in Großburgwedel gelagert wird. Bätke kippt den Hänger. Er öffnet eine Klappe – und schon strömt das Getreide heraus. Durch ein Rohr gelangt es dann ins Silo. Der Vorgang verursacht mächtig Lärm. Eine Unterhaltung ist deshalb kaum möglich. Das macht nichts, denn Bätke und sein Schwager und Betriebsleiter Enrico Süßenbach verstehen sich blind. Seit Jahren arbeiten sie auf dem Hof zusammen und jeder weiß, welcher Handgriff gerade nötig ist.

Betriebsleiter Enrico Süßenbach kontrolliert auf dem Hänger, ob der gesamte Hafer abgekippt ist. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Süßenbach steigt in den Hänger und überprüft, ob die Ladung mit den gelben Getreidekörnern vollständig geleert ist – und hilft schließlich mit einer Schaufel nach. Anschließend steigt er auf einer Leiter fünf Meter hoch zum Silo. Dort schaut er, wie voll der Haferspeicher schon ist. Derweil fährt Bätke den Anhänger mit seinem Traktor beiseite, damit das landwirtschaftliche Gefährt den Weg nicht weiter versperrt.

Hofbetrieb in zehnter Generation

Den alten Hof Bätke gibt es nachweislich seit 1776 in Isernhagen H.B.. „Bis dahin sind die Namen der Hofbesitzer nachzuverfolgen, aber vielleicht gab es die Hofstelle bereits früher“, sagt Heinrich Bätke. Der 35-Jährige betreibt den Hof nun in zehnter Generation. Seit 1966 ist er auch das Domizil des 1913 gegründeten Reit- und Fahrvereins Isernhagen. Rund 70 Pferde sind dort in Boxen untergebracht. Der studierte Agrarwissenschaftler produziert deshalb das Futter für die Rosse selbst. „25 Tonnen Hafer ernten wir auf einer fünf Hektar großen Fläche“, sagt der junge Landwirt. Rund die Hälfte des Ertrages verkaufen er und seine drei Mitarbeiter, die sich zwei volle Stellen teilen, auf dem freien Markt. Hafermilch sei aktuell sehr gefragt.

Heinrich Bätke besteigt seinen Traktor. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch 700 Großballen an Heu und 250 Tonnen Stroh wachsen auf den eigenen, 25 Hektar großen Feldern. Die Getreideernte übernimmt Bätke selbst. „Dann spiele ich mit den landwirtschaftlichen Maschinen tatsächlich Bauer“, sagt er und lacht. An Tagen, wenn Bätke von 8 bis 17 Uhr in der Fachschule unterrichtet, ist er nicht auch noch auf dem Hof tätig. Die eigentliche Arbeit leisteten dann seine drei Mitarbeiter. Jeden Tag sorgen sie für Nachschub der Vorräte an Stroh und Futter und ebnen die Reitanlagen – Aufgaben, die das ganze Jahr über anfallen.

Betriebsgemeinschaft teilt sich Maschinen

Die kalte Witterung in diesem April und Mai spielt den Landwirten in die Karten. So auch Bätke, der sein Gerstenfeld in Augenschein nimmt – und mit dem Wuchs zufrieden ist: Es könnte eine gute Ernte werden. Ob er mal hauptberuflich Landwirt werden wollte? Dazu sei er nicht risikofreudig genug, verrät Bätke. Die Felder in Isernhagen seien keine Kornkammer, die für einen Vollerwerb reichten. Es sei sein Bauchgefühl gewesen, nicht den ganzen Tag Ackerbau zu betreiben. Bätke arbeitet mit den Landwirten Horst Wehde und Rainer Gode in einer Betriebsgemeinschaft zusammen, die rund 350 Hektar Ackerland bewirtschaften. So können Maschinen wirtschaftlich betrieben werden und entsprechend kostengünstig arbeiten.

Als Quereinsteiger ist der Agrarwissenschaftler zum Berufschullehrer geworden. „Den Beruf Lehrer hatte ich nie auf dem Schirm“, gesteht Bätke offen. Zuvor war er als Pflanzenschutz-Berater bei der Landwirtschaftskammer tätig. Die Arbeit mit den Schülern mache ihm Spaß. Landwirtschaft sei eine Berufung, und er treffe wissbegierige, interessierte junge Menschen, die zu zwei Dritteln aus landwirtschaftlichen Betrieben kommen – ein Drittel will als Arbeitnehmer auf einem Hof arbeiten. Weil der Vater zweier Töchter selbst einen Betrieb hat, komme das bei den 16- bis 23-jährigen Schülern gut an. „Und ich bekomme Einblicke in andere Betriebe und sehe die Entwicklung auf den Höfen – und lerne auch noch von den Schülern.“

Berufschullehrer, Landwirt und Politiker

Berufschullehrer, Landwirt und dann kommt auch noch die Kommunalpolitik dazu. Seit zehn Jahren ist Bätke im Ortsrat N.B. aktiv. Er selber wohnt in dem Ortsteil. Ein Jahr später wurde der Christdemokrat Ratsherr. Bauen, Planen und Liegenschaften sind die Themen, mit denen er sich auch künftig verstärkt befassen möchte. Der bedarfsgerechte Wohnraum liegt ihm dabei besonders am Herzen, weshalb er auch im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Isernhagen, einer Tochter der Gemeinde, sitzt. Bätke kandidiert im Herbst erneut für beide Gremien.

Dies alles unter einen Hut zu bekommen, sei nicht einfach. Oft auch ein Spagat, insbesondere mit der Familie. Auf der Strecke bleibe aktuell sein Hobby, das Reiten. „Dazu komme ich gar nicht.“ Seine fünfjährige Tochter Martha habe nun auch die Liebe zum Reiten entdeckt. „Wenn sie auf dem Pony reitet, begleite ich sie“, sagt der stolze Vater, und hofft, wieder öfter im Sattel sitzen zu können, wenn die Kinder größer sind.

Spaß in der Berufsschule bis zur Pensionierung?

Und welche Ziele gibt es? Bätke hofft, bis zu seiner Pensionierung weiter Spaß in der Berufsschule zu haben. Er hofft auch, dass er die nächsten 30 Jahre junge Menschen weiter ausbilden darf. Und dass der Beruf Landwirt nach wie vor existieren wird. „Ich schätze schon, aber wissen kann es keiner“, sagt er zuversichtlich. Das sei noch Zukunftsmusik. Erst einmal muss er sich um die Heuernte kümmern. „Die steht Anfang oder Mitte Juni schon an.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier