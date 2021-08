Isernhagen K.B

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause soll am Freitag, 3., und Sonnabend, 4. September, das Hopfenfest an der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. steigen. Coronakonform natürlich. Während andere Veranstalter für diesem Sommer geplante öffentliche Veranstaltungen, Stadtfeste und Festivals abgesagt haben, ist das Organisationsteam für das Hopfenfest optimistisch: „Wenn es irgend machbar ist – und aktuell sieht es gut aus –, wird das Hopfenfest stattfinden“, sagt Ortsbürgermeister Matthias Kenzler.

Die Organisatoren aus dem Hopfenfest-Verein – neben Kenzler sind dies auch die anderen Mitglieder des Ortsrates sowie andere Interessierte – haben das Programm bereits zu großen Teilen auf die Beine gestellt. Wie bereits bei den vorausgegangenen Auflagen in den Jahren 2018 und 2019 sollen Craft-Biere, Streetfood, Livemusik und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Und zwar nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Tagen. „So können wir nachholen, was im vergangenen Jahr nicht möglich war“, sagt Kenzler.

Hopfenfest bringt die Dorfgemeinschaft zusammen

Denn: Die coronabedingte Absage war von vielen Isernhagenern sehr bedauert worden. Das Fest, das aus dem Wunsch heraus entstanden war, neben dem Weihnachtsmarkt im Winter auch im Sommer etwas anzubieten, um die Dorfgemeinschaft zu fördern und eine Attraktion für die ganze Gemeinde ins Leben zu rufen, war gleich mächtig eingeschlagen: Rund 1000 Besucher waren jeweils gekommen.

Die Besucherinnen und Besucher können sich jetzt auf zwei Tage verteilen. Das Hygienekonzept arbeiten die Veranstalter gerade aus. Nicht ganz einfach, da sich die rechtlichen Vorgaben bis Anfang September je nach Pandemie-Verlauf auch noch einmal ändern können. Aktuell sei geplant, für jeden Besucher einen Sitzplatz bereitzuhalten. „Wir hoffen, dass die Besucher wenigstens selbst an die Stände gehen können“, sagt Kenzler.

Sieben Brauereien stellen sich vor

Unter den sieben Anbietern von Craftbeer finden sich für Hopfenfest-Freunde gute Bekannte. Wieder mit dabei ist die Brauereigenossenschaft Nordstadt braut! aus Hannover, die Bad Pyrmonter Hofbrauerei, die Burgwedeler Brauerei und die 405er Brauerei aus Springe. Die Moorbuben-Brauerei Isernhagen ist neu, die Macher aus Altwarmbüchen waren mit ihrem Kellerbier aber bereits auf dem Hopfenfest zu Gast. Ebenfalls dabei diesmal: Mashsee und der Hobbybrauverein Hannover. Bei Letzterem handelt es sich um einen Zusammenschluss von bierbegeisterten Hobbybrauern – die beim Hopfenfest live vor Ort zeigen werden, wie das so funktioniert mit dem Bierbrauen.

Wie 2018 gibt es die Aktion „Sieben auf einen Streich“: einmal zahlen und bei jeder Brauerei ein Glas probieren. Für Nicht-Biertrinker werden Weine von Martin Müsken und Cocktails vom direkt gegenüber der Kirche neu eröffneten Mexikaner El Rancho angeboten. Auch für Speisen ist gesorgt: Die Organisatoren haben den Lions Club Burgdorf-Isernhagen wieder gewinnen können, Burger anzubieten. Die klassische Bratwurst wird es auch geben. Und auch der Cateringservice von Haki & Hevi ist vor Ort.

Brook Band spielt live auf dem Hopfenfest

Getreu dem Ansatz, beim Hopfenfest möglichst lokalen Musikern eine Plattform zu bieten, gibt es an beiden Tagen Live-Auftritte der Brook Band aus Altwarmbüchen. Die war im vergangenen Jahr bei Youtube mit ihrem „Corona-Song“ bekannt geworden. Zusätzlich soll ein DJ für den guten Ton sorgen. Für alle, die sich den Termin vormerken wollen – eine großartige Plakatierung wird es wegen der überall hängenden Wahlplakate nicht geben, vielmehr setzen die Organisatoren auf Social Media: Geöffnet ist am Freitag, 3. September, von 16 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr.

Von Sandra Köhler