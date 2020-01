Neuwarmbüchen

Deutliche Kritik eines Vaters: Die Gemeinde Isernhagen bekomme es nicht geregelt, den Hortbetrieb in Neuwarmbüchen aufrechtzuerhalten. Sie erfülle damit ihre vertraglichen Pflichten nicht, was die Eltern bei der Betreuungsfrage vor unlösbare Probleme stelle. So hatte sich ein Vater an diese Zeitung gewandt. Die Gemeindeverwaltung bestätigt die Personalprobleme – und sie bittet die Eltern um Verständnis.

20 Hortkinder in Neuwarmbüchen von Schließung betroffen

In normalen Wochen wechseln die 20 Hortkinder nach Schulschluss in Neuwarmbüchen hinüber ins Haus der Kirche am Immenzaun, wo zwei Erzieherinnen sie bis 16 Uhr betreuen. Normal war die vergangene Woche jedoch nicht: Laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert war am Dienstag und Mittwoch nur eine eingeschränkte Betreuung für zehn Kinder möglich, am Donnerstag und Freitag blieb der Hort dann sogar komplett geschlossen. Grund dafür war die Erkrankung zweier Kita-Mitarbeiterinnen. Am Montag darauf habe der Hort dann wieder öffnen können.

Die von den Einschränkungen betroffenen Eltern mussten zusehen, wie sie ihre Kinder selbst oder anderweitig betreuen lassen konnten. Manche Eltern taten sich zusammen, eine Mutter, die spontan freinehmen konnte, betreute offenbar gleich mehrere Kinder. Der Neuwarmbüchener Vater, der sich an die Redaktion gewandt hatte, berichtete aber auch davon, dass einige Kinder unbetreut zu Hause sein mussten, weil die Eltern unangenehme Reaktionen der Arbeitgeber befürchteten.

Gemeinde Isernhagen sucht händeringend Kita-Personal

Laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert sind derzeit zwei Stellen in der Kita Neuwarmbüchen unbesetzt. Beides sind Teilzeitstellen, eine im Bereich der Krippe und eine für eine Springerkraft. Beide Stellen sollen am Dienstag, 21. Januar, öffentlich ausgeschrieben werden. Zur Abdeckung von Urlaubszeiten, Fortbildungen und anderem fehle es an Personal. „Wenn dann noch wie jetzt Arbeitsunfähigkeit dazukommt, ist dies zurzeit leider nicht mehr aufzufangen.“

Den beiden anderen kommunalen Kitas in Isernhagen H.B. und N.B. gehe es da nicht anders. Daher könne von dort auch kein Ersatzpersonal einspringen. „Wir setzen allerdings schon Zeitarbeitskräfte ein und versuchen stetig, weitere Kräfte zu akquirieren“, so Svenja Theunert. Und: „Wir bitten um Verständnis bei den Eltern und tun unser Mögliches, die Betreuung sicherzustellen.“

Die Gemeinde hatte bereits im November auf Nachfrage mitgeteilt, dass es bei einer Krankheitswelle in den Kitas wegen des Fachkräftemangels auch zu Gruppenschließungen kommen könnte.

