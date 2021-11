Isernhagen H.B

Wäre Hubertus von Lüttich, Tagesheiliger des 3. November und Patron der Reiter und Jäger, dabei gewesen – er hätte sicherlich über das ganze Gesicht gestrahlt. Nach einem Jahr Corona-Pause hatte der Reit- und Fahrverein Isernhagen für Mittwoch wieder zur Schleppjagd Richtung Wietze und Truppenübungsplatz gebeten.

So normal wie möglich hatte Jagdherr Eugen Klein alles halten wollen. Und das gelang auch – bis auf die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Es fehlte im 154. Jahr seit Begründung der Schleppjagd in Isernhagen nichts, was das Wesen der Hubertusjagd ausmacht: weder die wuseligen Foxhounds der Niedersachsen-Meute noch die Jagdhornbläser des Parforcehornkorps Hannover – Treffpunkt Fermate, weder die Reiter auf ihren geputzten Pferden, noch die gut gelaunten Zuschauer auf den Treckergespannen.

Hubertusjagd unter Corona-Auflagen: Kontrolle muss sein

Neu war hingegen das Prozedere am Eingang, das der Corona-Pandemie geschuldet war. Denn angesichts erneut steigender Infektionszahlen hatten sich die Veranstalter entschieden, die Hubertusjagd unter 3-G-, die abendliche Grünkohlsause in der Reithalle unter der 2-G-Regel durchzuführen. Und so hieß es am Eingang zum Stelldicheinplatz für Reiter und Zuschauer: Zertifikate vorzeigen. Die bekamen dafür Armbänder in verschiedenen Farben.

„Es ist schon eine Menge mehr Aufwand, und es sind viel mehr Helfer nötig“, sagte Petra Klein, Ehefrau des Jagdherrn. „Aber wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung überhaupt durchführen können.“ Denn nicht nur die Kontrolle der Corona-Regeln sei aufwendig. Hinzu komme die Erfassung der Pferde für das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zwecks Seuchenschutz. Nicht jeder sei über die coronabedingten Einschränkungen glücklich gewesen, sagt Klein. Das sei insbesondere im Internet zum Teil wirklich ausgeartet. „Aber wir haben uns jetzt so entschieden. Es war auch nicht möglich, einen Caterer zu finden, der unter 3-G-Bedingungen arbeitet.“

Bei Familie Plinske steht die Schleppjagd fest im Kalender

Im Vergleich zu Vorjahren war die Anzahl der Teilnehmer wesentlich geringer. „Es wurden an den vergangenen Wochenenden mehrere Jagden durchgeführt“, nannte Eugen Klein einen Grund. „Es fehlen aber auch viele Ältere, die sich trotz Impfung unsicher sind und deshalb lieber noch einmal aussetzen“, ergänzte seine Frau. Die, die da waren, genossen das Treiben in vollen Zügen. Und auch die Treckeranhänger für die Zuschauer waren gut belegt.

„Für uns steht am 3. November die Hubertusjagd immer fest im Kalender“, sagte Wolfgang Plinske. Mit seiner Frau Carola war er extra aus Glückstadt an der Elbe angereist. Der Jagd und der Familie wegen. Denn Tochter Nora wohnt in Isernhagen und reitet beim Reit- und Fahrverein. Und so lag es nahe, einen gemeinsamen Tag im Zeichen des Reitsports zu verbringen. Bei dem durfte Enkel Fritz auch nicht fehlen. Und der ließ sich von seinem rollenden Aussichtspunkt nichts entgehen.

Jagdstrecke ist aus Sicherheitsgründen entschärft

Die Hunde flogen nur so über die Wiese Richtung Wasserloch und erstem Hindernis. Je nach reiterlichen Fähigkeiten nahmen die Reiter dieses oder umritten es. Mit Blick auf ausgefallene Kurse und pandemiebedingt eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten waren die Hindernisse auf der traditionell sehr anspruchsvollen Jagdstrecke etwas entschärft worden. Zumindest für dieses Jahr. „Mein Mann hat fast geweint, als er seine geliebten Hecken gestutzt hat“, verriet Petra Klein. „Aber im Endeffekt geht es ja darum, die Jagd gut zu absolvieren und heile anzukommen.“

