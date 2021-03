Isernhagen F.B

Es ist 15.30 Uhr. Nach und nach trudeln in der Hundeschule B’dog in Isernhagen F.B. sechs Frauchen und ein Herrchen mit ihren Welpen ein. Seit vergangener Woche erlaubt die Corona-Verordnung wieder ein Training. Aber die Regeln sind streng: Handdesinfektion, Kontaktlisten, Abstand untereinander und eine Maskenpflicht selbst an der frischen Luft auf dem Übungsplatz gehören fest dazu.

Welpen- und Junghundeunterricht ist wieder erlaubt

Hundetrainerin Sabine Bergmann genießt den Neustart beim Welpenunterricht. Die einzelnen Gruppen hat sie von zehn auf acht Teilnehmer im Freien beschränkt. Training zur Vorbereitung auf Sachkundeprüfungen und Wesenstests sind ebenso wieder erlaubt wie der verhaltenstherapeutische Unterricht mit Hunden. Der Spaß ist Tier und Mensch nach der dreimonatigen Zwangspause anzusehen.

„In dieser Zeit hatte ich mich auf das Einzeltraining konzentriert“, sagt die 53-Jährige. Sie hätte weiter unterrichten können, aber nur allein mit den Hunden, ohne deren Besitzer. Das passe jedoch nicht zu ihrem Konzept. Das Ziel ihres Trainings sei es schließlich, aus Mensch und Tier ein eingeschworenes Team zu formen.

„Tut so, als sei kein Hund da“

Jetzt kann Bergmann wieder an der Partnerschaft zwischen Hund und Besitzer arbeiten. „Auf die Plätze, fertig, los!“, ruft Mareike Garms, die seit zwei Jahren in der Hundeschule aushilft, an diesem Nachmittag in die Runde. Das heißt: Leinen los! Die Welpen lassen sich das nicht zweimal sagen, spielen und tollen sofort herum. „Sollten die Hunde euch anspringen, schiebt sie weg und guckt sie nicht an, tut so, als sei kein Hund da“, gibt Bergmann Tipps für das bunte Treiben auf dem Platz.

Frauchen und Herrchen und ihre Welpen bilden beim Unterricht einen großen Kreis. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Dem kleinen Quinn ist die Toberei der anderen nicht geheuer. Der 16 Wochen alte Golden Retriever sucht zwischen den Beinen von Frauchen Manuela Huy Schutz. Huy glaubt, dass man den Hunden teils den Corona-Lockdown anmerke. Die Kontakte zu anderen Menschen und Tieren seien sehr selten geworden. „Quinn hat inzwischen Angst vor Menschen und ist extrem schreckhaft.“ Auch Mischling Ella zeigt sich bei der ersten Unterrichtseinheit schüchtern und will nicht von den Fersen ihrer Besitzerin Sarah Pareigis weichen. „Die Welpen holen das alles nach, sie müssen erst einmal die Nähe zu anderen kennenlernen“, beruhigt Bergmann.

Paarvermittlung für Hundebesitzer

Zweimal die Woche treffen sich die Hundebesitzer ab sofort wieder auf dem Gelände der Hundeschule B’dog. „Ich bin froh, dass es wieder möglich ist“, sagt Sarah Pareigis. Hundetrainerin Bergmann hatte während der Zwangspause nachgeholfen und Kontakte unter den Hundebesitzern vermittelt. Pareigis und Cornelia Merkin gingen so zusammen mit ihren Hunden Gassi. „Und doch haben viele Halter sich den Welpenunterricht herbeigesehnt“, sagt Bergmann, die seit 14 Jahren ihre Hundeschule in F.B. betreibt.

Sabine Bergmann sucht ein neues Gelände für ihre Hundeschule. Quelle: Katerina Jarolim-vormeier

Hundeschule sucht ein neues Gelände

Während auf dem Platz das Training wieder Fahrt aufnimmt, ist ein anderes Problem von Bergmann noch nicht gelöst. Sie muss mit ihrer Hundeschule die Fläche in Isernhagen F.B. Ende April endgültig räumen. Die Eigentümerin hat den Vertrag gekündigt. Doch eine Alternative ist auch heute – knapp ein halbes Jahr nach Beginn der Suche – noch nicht gefunden. Wie und ob es weitergehen kann, steht daher noch nicht fest. Wer Bergmann mit einer neuen Fläche helfen kann, erreicht sie per E-Mail an sabine.bergmann@b-dog.de oder unter Telefon (0163) 6326967.

Doch an diesem Nachmittag überwiegt noch die Freude über den Neustart. Gemeinsam wird das richtige Sozialverhalten trainiert und das Vertrauen zwischen Mensch und Tier gestärkt. Ganz wichtig: Die Belohnung muss schmecken. „Gebt den Hunden immer etwas, was sie sonst nicht bekommen“, rät Bergmann ihrer Truppe. Geflügelpaste aus der Tube scheint bei den Welpen in F.B. jedenfalls der Renner zu sein.

Von Katerina Jarolim-Vormeier