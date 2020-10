Isernhagen F.B

So schwierig hat sich Sabine Bergmann die Suche nach einer neuen Fläche für ihre Hundeschule nicht vorgestellt. Seit Mai liegt ihr die Kündigung der Eigentümer des Areals am Wienkamp 12 vor. Seit 13 Jahren bildet Bergmann dort in Isernhagen F.B. Vierbeiner aus. Bislang hat die 53-Jährige kein geeignetes Gelände gefunden – und deshalb sucht die Hundetrainerin dringend eine neue Bleibe.

Aktuell schult Trainerin Hunde auf 5000 Quadratmetern

Der bisherige 5000 Quadratmeter große Platz ermöglicht Bergmann, eine Vielzahl von Hundegruppen zu schulen. Kleine und große Vierbeiner können einerseits spielen, die Welpen erlernen den Umgang mit Gleichaltrigen und Umweltreizen. Zudem gibt es dort den sogenannten Agility-Parcours, den Bergmann selbst als Hürdenhopsen bezeichnet, wo sich Hunde aus Spaß und ohne Leistungsdruck austoben können. Auch Beziehungs- und Erziehungskurse bietet die Hundetrainerin an.

Noch schult Sabine Bergmann Hunde auf einem Areal in Isernhagen F.B. Weil ihr gekündigt wurde, sucht die Betreiberin eine neue Fläche. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Dieses Gelände ist Luxus“, sagt die Betreiberin der Hundeschule aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung. Sie ist froh, dass sie in den vergangenen Jahren ihre Hundeschule dort betreiben konnte. Sie räumt ein, dass ihr künftig eine Fläche von 2000 Quadratmetern durchaus ausreichen würde. Das Problem: Eine Hundeschule darf sich nicht in einem Wohngebiet ansiedeln. „Die Bewohner würden mich hassen“, sagt Bergmann und verweist gleichzeitig auf das Bellen der Vierbeiner, die eine Lärmbelästigung verursachen.

Außenbereiche in Wohn- und Mischgebieten seien somit für das Training von Hunden nicht geeignet. Das regele der Paragraf 35 des Baugesetzbuches. „Was möglich ist, sind gewerbliche Flächen, wie eben in F.B.“, sagt Bergmann, die für die Hundebesitzer auch entsprechende Parkplätze benötigt. Sie ist auch mit den Hundehaltern mobil in Parks, auf Straßen und in Fußgängerzonen unterwegs. „Jedoch eignen sich solche Flächen nicht für alle Hunde.“ Junge Vierbeiner benötigen ein eingezäuntes Gelände. „Wenn ein Hund losrast, kann es ohne Absicherung gefährlich werden“, sagt die gelernte Zahnarzthelferin.

Gemeinde hilft bei der Suche nach einem neuen Areal

Bergmann tauscht sich regelmäßig mit anderen Hundeschulen aus. Bei ihrer Suche nach einem neuen Domizil allerdings bis jetzt erfolglos. Sie hat auch die Gemeinde Isernhagen sowie die Stadt Burgwedel um Hilfe gebeten. „Isernhagen hat fix geantwortet. Die Gemeinde will schauen, ob ein mögliches Gelände zur Verfügung steht“, berichtet Bergmann. Eine gleichlautende Anfrage hatte Bergmann bei der Stadt Burgwedel gestellt. „Da gab es bislang noch keine Reaktion“, sagt die Hundetrainerin.

Auch eine Brücke gehört zu dem Parcours der Hundeschule. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Dabei ist die Ausbildung von Hunden wichtig: Wer sich so ein Tier anschafft, der muss lernen, mit dem Vierbeiner umzugehen. Und gleichzeitig muss der Hund lernen, seinem Herrchen und Frauchen zu gehorchen. Und die Ausbildung kann durchaus umfangreich sein. Zum Beispiel die Sachkundeprüfung oder auch Hundeführerschein genannt. Sie umfasst einen mindestens 20-stündigen Lehrgang. Und auch die Corona-Pandemie sorgte für mehr Nachfrage bei Bergmann. „Während der Krise stieg die Zahl der Hundehalter“, berichtet sie. Auch deshalb benötigt die 53-jährige Engenserin dringend ein neues Gelände, damit sie und ihre zwei festen Mitarbeiterinnen und eine Springerin die Schulungen weiterführen können.

Areal der Hundeschule muss gut erreichbar sein

Mittlerweile haben auch Kunden Bergmann Flächen für ihre Hundeschule angeboten. Die sind aber nicht geeignet. Bergmanns Wunschvorstellung wäre ein Gelände in Isernhagen oder in Burgwedel. Sie kann sich auch Randbezirke von Langenhagen, Burgdorf und der Wedemark vorstellen, die für die Hundebesitzer gut erreichbar und mit ausreichend Parkraum ausgestattet sind. „Eine betonierte Fläche hingegen passt nicht. Weil es auf die Gelenke der Tiere geht“, sagt Bergmann.

Wer Sabine Bergmann ein neues Gelände für die Hundeschule zur Verfügung stellen kann, erreicht sie über ihre Internetseite www.b-dog.de.

