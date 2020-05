Altwarmbüchen

Einmal mit Politikern über kommunale Themen sprechen – dieses Vorhaben ging für die Schüler der Klasse 5a der IGS Isernhagen in dieser Woche in Erfüllung. Möglich gemacht hat es das Planspiel „Pimp your town“ des Altwarmbüchener Vereins Politik zum Anfassen. Allerdings kam der Verein aufgrund der Corona-Pandemie mit seinem Planspiel nicht wie gewohnt in die Schule, erstmals lief alles digital ab. „Wir stehen schon lange in Kontakt. Und als die Anfrage kam, ob wir es online ausprobieren wollen, haben wir gleich Ja gesagt“, sagt Sophie Hormann, Klassenlehrerin der 5a. Nicht nur die Schüler waren davon begeistert.

IGS-Schüler bringen sich in Politik ein

Mit Laptop oder Tablet sowie Kopfhörern ausgestattet, wählten sich die Schüler am ersten Tag in die Videokonferenz ein. „Wir hatten erst Schwierigkeiten mit dem Videochat, konnte diese aber zum Glück lösen“, sagt Hormann. „Die Schüler waren aber alle sehr geduldig.“ Danach konnte es losgehen. Neben einem digitalen Crashkurs bekamen die Fünftklässler vom Verein Politik zum Anfassen einen Einblick in die Arbeit der Kommunalpolitik. Im Anschluss teilten sich die Schüler in unterschiedliche Fraktionen auf und starteten jeweils eine eigene Videokonferenz. Dort entwickelten sie dann bereits eigene Ideen für Projekte in Isernhagen und bereiteten die dementsprechenden Anträge vor.

Die Ergebnisse der Schüler können sich sehen lassen. Zu ihren Ideen zählen unter anderem der Verleih von Instrumenten, mehr Umweltprojekte, eine Skate- und Mountainbike-Anlage im Wald sowie Blitzer auf der Steller Straße in Kirchhorst. Ebenfalls sprachen sich einige für mehr Spielplätze, Snack-Automaten an Bushaltestellen sowie weniger Müll in Isernhagen aus. „Ich bin von der Vielfalt an Ideen total überwältigt“, sagt die Klassenlehrerin. „Manche Vorschläge kann Isernhagen gut gebrauchen.“ Begeistert ist Hormann aber auch davon, dass sich die Schüler nicht von ihren Ideen haben abbringen lassen. „Einige Eltern haben im Hintergrund etwas gesagt, aber es hat sich keiner beeinflussen lassen.“

Planspiel kommt an der IGS Isernhagen gut an

Noch spannender wurde es für die Schüler am zweiten Tag. Denn diesmal schalteten sich mit Helmut Lübeck ( CDU) und Hans-Edgar Ojemann ( SPD) gleich zwei Mitglieder des Gemeinderats Isernhagen in die Videokonferenz mit ein. Aus guten Grund: Die Schüler simulierten gemeinsam mit den Politikern eine Ratssitzung, in der sie ihre erarbeiteten Anträge einbringen durften. „Ich hoffe jetzt, dass ein oder zwei Ideen in Isernhagen auch umgesetzt werden“, sagt die Klassenlehrerin. „Das würde zeigen, dass die Stimme der Kinder auch zählt.“

Von dem Projekt und der Resonanz der Schüler darauf ist auch Schulleiter Jens Könecke begeistert: „Es ist offenbar wieder einmal gelungen, Corona auszutricksen.“ Gerade durch die gute Vorbereitung des Teams von Politik zum Anfassen sowie der Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit der Schüler und der Ratsmitglieder sei zu sehen, „dass man auch bei geschlossenen Schulen und Kontaktbeschränkungen ein tolles und ertragreiches Projekt auf die Beine stellen kann“. Und Könecke ergänzt: „Ich hoffe, das macht Schule.“

Von Lisa Otto