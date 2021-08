Altwarmbüchen

An der IGS Isernhagen ist die erste Sommerschule gestartet. Dort drücken die Schülerinnen und Schüler freiwillig in den Ferien die Schulbank – und das hat etwas mit Corona zu tun. „Im Onlineunterricht sind viele Lernlücken entstanden“, sagt Lehrerin Melanie Edeling. So sei es selbst für Schüler der Mittelstufe nicht leicht, das digitale Lernen von zu Hause aus zu bewältigen. Deshalb haben die Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, den Lernstoff nachzuholen.

Das kommt gut an: Mathis, der in die siebte Klasse kommt, freut sich darüber, im Unterricht bald nicht mehr hinterherzuhinken. Der gleichaltrige Phillipp sagt: „Hier hat man mehr Ruhe als zu Hause“ – dann beugt er sich wieder konzentriert über seine Matheaufgaben. Andere Schüler, wie der 13-jährige Tom, beschäftigen sich lieber mit den irregulären Verben im Fach Englisch. Genug freie Zeit für die Sommerferien bleibt aus Henris Sicht allemal. Er kommt in die zehnte Klasse und ist froh, dass der Unterricht nur von 10 bis 13 Uhr dauert. So habe er auch mehr Motivation, seine Aufgaben ordentlich zu erledigen.

Henri löst fleißig seine Matheaufgaben. Quelle: Nina Andresen

Kurs startete zu Beginn der Sommerferien

Mit Beginn der Sommerferien war der zweiwöchige Intensivkurs gestartet. Für drei Tage pro Woche – von Dienstag bis Donnerstag – stehen die Türen der IGS für lernwillige Schüler und Schülerinnen offen. Insgesamt nehmen zehn Kinder aus den Jahrgängen fünf bis neun, jeweils zwei pro Jahrgang, an der Sommerschule teil. Dabei sei es den Initiatoren wichtig, dass das Angebot freiwillig ist, denn nur so hätten die Schüler auch noch die Motivation und die Lernbereitschaft, ihre Aufgaben gewissenhaft zu erledigen, sagt die Regionalleiterin des organisierenden Vereins Chancenwerk, Berna Wulf.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vermittelt wird vor allem Basiswissen in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathe. Um zielgerichtet zu lernen, wählen die Schüler im Voraus die Fächer aus, in denen sie Hilfe benötigen, und bekommen dann Aufgabenblätter. Die schließen an die zuvor behandelten Unterrichtsinhalte an und sollen dazu dienen, bestimmte Themen zu wiederholen. „Dafür stehen wir auch in engem Austausch mit den Lehrkräften der Schüler, die detailliert vermitteln können, wo Nachholbedarf besteht“, sagt Wulf.

Lernkoordinatoren helfen bei den Aufgaben

So soll allen Kindern trotz Corona ein guter Start ins neue Schuljahr ermöglicht werden, sagt Uwe Wagstyl von der Bürgerstiftung Isernhagen, die das Projekt finanziert. Initiiert hat die Sommerschule aber die didaktische Leiterin der IGS, Sophie Hormann. Sie beauftragte das Chancenwerk, erstmals eine Sommerschule in Isernhagen auszurichten. „Unsere Hauptaufgabe ist die Organisation der Veranstaltung“, sagt Wulf. Das Chancenwerk stelle Lernkoordinatorinnen zur Verfügung, die den Kindern bei ihren Aufgaben helfen und Fragen beantworten. „Wir haben Lehrmaterialien beschafft, Anmeldungen entgegengenommen, führen Anwesenheitslisten und kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden“, erzählt Wulf.

Tom (vorn) und Phillipp sind hochkonzentriert, während Übungsleiterin Stefanie Weers-Mathis (hinten) eine Aufgabe erklärt. Quelle: Nina Andresen

Auch wenn das Coronavirus einiges verändert hat, manches bleibt: So gefällt Tom am besten, dass es zwischendurch eine Viertelstunde Pause gibt und am Ende des Unterrichts eine Spielrunde. Die letzten 45 Minuten des Tages gestalten die Betreuer mit Rätselspielen, Waffelbacken oder Völkerball – um die Sommerschule auch zu einem sozialen Treffpunkt für die Kinder zu machen.

Von Nina Andresen