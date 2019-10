Isernhagen F.B

Unter dem Motto „Dekorativ, erlesen, individuell“ öffnen sich am Sonnabend und Sonntag, 26. 27. Oktober, im Isernhagenhof an der Hauptstraße 68 in Isernhagen FB wieder einmal die Türen für Freunde von hochwertigen handgemachten Dingen. Bereits zum 16. Mal präsentiert Wolfgang Posorski dort seinen Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt.

Qualität: Auf die legt der Veranstalter großen Wert. Denn lediglich solche Aussteller werden berücksichtigt, die selbst entworfene und angefertigte Dinge präsentieren. Vielfalt ist Trumpf im Isernhagenhof. Sowohl was die Materialien als auch was die Techniken und Verwendungsmöglichkeiten betrifft. Wer den Kunsthandwerkermarkt besuchen will, sollte genügend Zeit einplanen. Denn es gibt so viele schöne und originelle Stücke zu bestaunen und zu erwerben:

Papier als Wandschmuck und in Form von Aquarellen und Radierungen bis hin zu Schmuck aus handgeschöpften Papieren. Holz erscheint zu Skulpturen geschnitzt, zu edlen Schreibgeräten gedrechselt und mit der Laubsäge zu aufwendigen Puzzlebildern verarbeitet. Edle Garne und Stoffe werden von geschickten Händen in Hüte und tragbare Kunstwerke verwandelt. Besucher des Kunsthandwerkermarktes im Isernhagenhof sind eingeladen, sich auf eine gleichermaßen interessante wie abwechslungsreiche Entdeckungsreise zu begeben.

Kinder haben freien Eintritt

Ob elegant oder extravagant, schlicht oder aufwendig, modern oder klassisch: kleine Schätze und große Geschenkideen für jeglichen Geschmack und Anlass sind dort zu finden. Wer angesichts des ausgedehnten Bummels Hunger und Durst verspürt, muss nicht darben: Für das Wohl der Besucher sorgt das Kulturkaffee Rautenkranz mit süßen und deftigen Gaumenfreuden. Die Ausstellung ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt frei.

