Isernhagen F.B

Auf Western Swing mit Einflüssen aus hawaiianischer Musik, Blues und Jazz können sich die Besucher des KulturKaffee Rautenkranz am Donnerstag, 24. September, freuen. In der Reihe „ NachtKaffee – Denn Kultur ist systemrelevant“ treten dann Lars Bernsmann und Karsten Brudy ab 20 Uhr auf.

Musiker spielen Eigenkompositionen

Die beiden hannoverschen Musiker verbindet seit zehn Jahren eine intensive musikalische Zusammenarbeit. Auf insgesamt 26 Saiten und drei Gitarrenhälsen spielen Bernsmann (E-Gitarre) und Brudy (Pedal Steel Guitar) Great American Songs und Eigenkompositionen im Jazz mit Einflüssen aus Hawaii, Nashville und Linden-Limmer. Bei der Pedal Steel Guitar handelt es sich um ein 20-saitiges, elektrisches Zupfinstrument, welches früher vorwiegend in der Country-Musik zum Einsatz kam.

Kennengelernt haben sich die Musiker an der Musikhochschule in Hannover. Bernsmann studierte Jazzgitarre und ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der lokalen Jazzszene. Brudy absolvierte ein Jazz- und Popstudium in Hannover und Basel. Musikalisch ist er mit Gitarre, Pedal Steel, Trompete und Flügelhorn breit aufgestellt.

Das Konzert von Lars Bernsmann und Karsten Brudy beginnt um 20 Uhr im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Der Einlass startet um 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Der Eintritt kostet 20 Euro, Anmeldungen und Reservierungen nimmt das KulturKaffee telefonisch unter (0 51 39) 9 78 90 50, mobil unter (01 72) 4 34 10 92 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegen.

Von Lisa Höfel