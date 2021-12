Altwarmbüchen

300 Impfungen sind pro Tag in der Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen, möglich. Auch in der nächsten Woche ist die Region dort mit einem mobilen Impfteam von Montag bis Mittwoch, 20. bis 22. Dezember, von 10 bis 16 Uhr vor Ort. „Es wird gut angenommen“, bilanzierte Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) im Rat.

Kaum Erstimpfungen in Isernhagen

In Isernhagen würden bisher hauptsächlich Booster-Impfungen vorgenommen, kaum Erstimpfungen. „Das scheint ein gutes Zeichen zu sein, dass hier schon viele geimpft sind.“ Dennoch gebe es zwischendurch immer mal freie Kapazitäten, sodass die Gemeinde vorerst Bemühungen für zusätzliche Impfaktionen mit Hausärzten in der leer stehenden Schule eingestellt habe. Es habe eine Bedarfsabfrage bei Kita-Personal und Feuerwehren gegeben. „Und den Bedarf können wir in den vorhandenen Strukturen decken“, so Mithöfer.

Um barrierefreie und kurze Wege zu Corona-Testzentren zu ermöglichen, soll in der Hauptschule neben dem Impfzentrum ab Montag, 20. Dezember, auch ein Testzentrum eröffnen. Ebenfalls montags bis mittwochs kann sich jeder dort ohne Termin von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Zudem öffnet am Montag ein neues Corona-Testzentrum in der ehemaligen Post im Zentrum Altwarmbüchens – montags bis sonnabends von 7 bis 18 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Innenhof an der Stettiner Straße. Auch dort braucht es keinen Termin für den Corona-Test.

Von Carina Bahl