Atwarmbüchen

Gleich nach Weihnachten geht es in Isernhagen weiter mit dem Impfen: Die mobilen Teams der Region impfen von Montag, 27. Dezember, bis Mittwoch, 29. Dezember von 10 bis 16 Uhr in der leer stehenden Heinrich-Heller-Hauptschule an der Jacobistraße 5.

Dazu müssen Impfwillige ihren Ausweis und, wenn vorhanden, ihren Impfpass mitbringen. Hatten sich in den ersten Tagen noch lange Schlangen gebildet, geht es inzwischen laut der Gemeinde deutlich schneller. Um noch mehr Zeit zu sparen, wird empfohlen, bereits vorab Anamnesebogen und Einwilligungserklärung auszudrucken und auszufüllen. Die gibt es online unter www.rki.de.

Von Alina Stillahn