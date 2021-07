Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Erst im Juni hat Arzt Thomas Riebschläger gemeinsam mit dem Sanitätshaus Bertram ein betriebsärztliches Impfzentrum im Gewerbegebiet am Kirchhorster See eröffnet und so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 50 Unternehmen impfen können. Doch nun hat er 300 Impfdosen übrig und bietet die Impfung von Privatpersonen mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer in seiner Praxis in Neuwarmbüchen an.

„Biontech war vorher noch Goldstaub, jetzt ist er ein Ladenhüter“, sagt Riebschläger. Die Zahl der Impftermine lasse nach, und dazu komme das Problem mit der Impfstoffbestellung. Um eine Mindestmenge überhaupt zu erhalten, hätte er die Höchstmenge bestellen müssen. Von 800 bestellten Dosen kamen in der ersten Woche nach dem Start im Juni etwa 250 Dosen an. Nun sei aber unangekündigt die Höchstmenge geliefert worden.

Büroräume wurden gerade fertig

Betriebsarzt Riebschläger und sein Personal übernehmen im Impfzentrum die Impfungen und stellen die IT-Ausrüstung, Bertram kostenlos die Räume und das Mobiliar. Die Firma hatte im Juni gerade den Büroanbau an der Halle fertiggestellt, die Räume aber noch nicht vermietet. Die Unternehmen, deren Mitarbeiter geimpft wurden, beteiligen sich mit einer Pauschale an den Kosten.

Lesen Sie auch Impfzentrum Hannover hat 20.000 Termine frei

„Da das Haltbarkeitsdatum eng eingegrenzt ist, besteht die Gefahr, dass Impfstoff verworfen werden muss. Aus meiner Sicht schade“, sagt Riebschläger. Daher können sich alle Interessierten für einen Termin ab der kommenden Woche in seiner Praxis per E-Mail an info@landarztpraxis.info melden.

Sie erhalten dann einen Link für eine elektronische Einwilligungserklärung und die Praxisanschrift. Die Abrechnung erfolgt über das Bundesamt für soziale Sicherung. Impfwillige sollten ihre Krankenversicherungskarte und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis mitbringen. Da die Impfungen von einem Allgemeinarzt durchgeführt werden, können nur Personen ab 16 Jahren geimpft werden.

Von Alina Stillahn