Altwarmbüchen

Hannah liegt Siegfried Lemke am Herzen. Darum ist die Freude groß, dass nach einem halben Jahr Pause ab sofort wieder ein Lastenrad in Isernhagen zur Verfügung steht. Das Vorgängermodell wurde von einem Nutzer nicht zurückgegeben – gegen ihn wird nun ermittelt.

Lemke, Beisitzer der Isernhagener Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC), engagiert sich für die Hannah-Initiative, ein Lastenradprojekt in Hannover und dem Umland. Es ermöglicht die kostenlose Ausleihe von Transporträdern. Finanziert wird das Ganze mit Spenden und Fördergeldern des ADFC.

Seit 2016 besteht das Angebot in Isernhagen. Letzte Leihstation war der Rewe-Markt in Altwarmbüchen. Im Juni wurde dort Hannah 5, das Elektro-Lastenrad für Isernhagen, ausgeliehen und ist seitdem verschwunden. Es ist der erste Totalausfall seit Projektstart in der Region.

Nutzer bringt Rad nicht zurück

„Dank der Ausleihregularien kennen wir den letzten Nutzer. Entleiher müssen sich bei einer Buchung mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren und ein Ausleihformular ausfüllen“, sagt Lemke, der Hannah als Radpate betreut. Er habe Kontakt zu dem Betreffenden aufgenommen und ihn aufgefordert, das Rad zurückzubringen. Passiert sei aber seitdem nichts. „Stattdessen wurden immer neue Ausflüchte geliefert“, schildert Lemke den Vorgang. Der Fahrer habe angegeben, einen Unfall gehabt zu haben und im Krankenhaus gewesen zu sein. Anschließend habe es geheißen, das Rad sei ihm gestohlen worden. Inzwischen sei Strafanzeige erstattet worden.

Seit Juni gab es keine Hannah mehr in Isernhagen. Umso glücklicher sind Siegfried Lemke und Gerhard Bargsten, stellvertretender Sprecher des ADFC Isernhagen, dass nun im neuen Jahr ein neues Lastenrad in Altwarmbüchen zur Verfügung stehen wird. Hannah 16 war zuletzt in Kirchrode stationiert und kann nun in Isernhagen gebucht werden.

Sehls wird neuer Radpate

„Das Projekt ist in unserer Gemeinde ein Erfolgsmodell. Das Rad, das maximal drei Tage am Stück genutzt werden kann, ist fast immer vergeben“, hat Lemke festgestellt. Als Radpate kümmert er sich um die jährliche Inspektion des Rades und ist Ansprechpartner bei Reparaturen und Problemen mit der Buchung. Diese Aufgabe wird demnächst Sascha Sehls übernehmen, überzeugter Hannah-Fan und neues Mitglied im ADFC Isernhagen.

Auch Bargsten und Lemke geraten ins Schwärmen, wenn sie Hannahs Vorzüge aufzählen. „Das Rad hat einen Frontantrieb, lässt sich gut fahren und erreicht eine Geschwindigkeit von mehr als 20 Kilometer pro Stunde. Eine Probefahrt ist allerdings empfehlenswert, bevor es auf die Straße geht“, rät Lemke. Das Ladegerät könne ebenfalls ausgeliehen werden. Eine Ladung reiche für etwa 60 Kilometer.

Traglast liegt bei 180 Kilogramm

„Ich nutze das Rad, um Getränkekisten zu befördern, Gartenabfälle zur Mülldeponie zu bringen und auch als Transportmittel für Enkelkinder, aber auch Erwachsene. Die Traglast liegt bei 180 Kilogramm inklusive Fahrer“, sagt Lemke. Er habe schon einmal einen wohlbeleibten Unbekannten mitgenommen und ihn zur Bushaltestelle gebracht. Bei dieser Fahrt sei das Rad an seine Kapazitätsgrenze gekommen. „Ich hatte Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten“, berichtet der Radpate.

Schwierigkeiten bei Fahrten mit Hannah bereite auch die schlechte Infrastruktur für Radfahrer in Isernhagen. „Wir hoffen auf die Umsetzung des neuen Radwegekonzeptes“, sagt Lemke.

Fahrer ist für Hannah verantwortlich Hannah ist eine Initiative, die den Menschen in Stadt und Region Hannover Lastenradfahren ermöglicht. Möglichst viele sollen von den Möglichkeiten der Fahrradmobilität überzeugt werden. Hannah leistet somit einen Beitrag zur Verkehrswende. Inzwischen sind 33 Hannahs auf der Straße. 17 Räder haben einen Elektromotor. Es gibt insgesamt 91 Stationen. Jeder Nutzer ist für die Dauer der Ausleihe für das Rad verantwortlich. Vor Antritt der Fahrt muss er die Fahrtauglichkeit überprüfen. Er haftet bei Verlust des Rades. Schäden und Probleme sollten umgehend gemeldet werden: unter den Telefonnummern (0511) 1640312 und (0511) 1640322 oder per E-Mail an hallo@hannah-lastenrad.de.

Von Sybille Heine