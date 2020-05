Kirchhorst

Es ist inzwischen zum festen Ritual geworden: Seit fast sieben Wochen – kurz nach dem erlassenen Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen Mitte März – betritt Christiane Schmiedl-Bötticher jeden Abend um 17.30 Uhr das Gelände des Seniorenlandhauses Lawson an der Steller Straße in Kirchhorst. Was als Ständchen für ihre bettlägrige Mutter gedacht war, hat sich nach kurzer Zeit zum Minikonzert für alle Bewohner entwickelt. Zwei oder drei Lieder singt Schmiedl-Bötticher jeden Abend vom Zugang zum Aufenthaltsraum aus sicherer Entfernung von mehreren Metern. Seit einigen Wochen hat sie mit Robert Schramm noch einen weiteren Sänger an ihrer Seite. Beide kennen sich aus dem Chor Vokal Ensemble Isernhagen.

„Der Mond ist aufgegangen“ für 88-jährige Mutter

Seit dreieinhalb Jahren lebt Schmiedl-Böttichers inzwischen 88 Jahre alte Mutter in der Einrichtung. Sie kam zu der Seniorin regelmäßig zu Besuch, bis es behördlich untersagt wurde. Im Fernsehen sah sie eines Tages einen Beitrag, in dem auf einem Balkon das Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“ angestimmt wurde. „Da habe ich mir gedacht, dass das gut passen würde, wenn ich das meiner Mutter von draußen vorsinge. So kann sie wenigstens meine Stimme hören und denkt nicht, ich hätte sie vergessen.“

Gesagt, getan. Karina Lawson, Betreiberin des Alten- und Pflegeheimes, hatte keine Einwände, dass Schmiedl-Bötticher vom Garten aus, unterhalb des geöffneten Fensters, für ihre Mutter singt. „Nach dem Besuch am zweiten Abend fragte mich eine Pflegekraft, ob ich das nicht mal für alle tun könnte“, erinnert sich die passionierte Sängerin, die in mehreren Chören aktiv ist und daher über ein großes Repertoire an Liedern verfügt.

Volks- und Segenslieder erklingen zum Abendbrot

Während die Bewohner ihr Abendbrot zu sich nehmen, können sie durch die geöffnete Tür den Liedern zuhören. Dazu zählen viele alte Volks- und Segenslieder. Einige singen mit, andere klatschen einfach am Ende der Darbietung enthusiastisch. „Das Singen ist für alle Bewohner eine tolle Sache und eine willkommene Abwechslung“, sagt Betreiberin Lawson. Schließlich sei aufgrund der Corona-Krise ansonsten wenig Unterhaltungsprogramm möglich.

Nach 10 bis 15 Minuten ist der Auftritt für die Masse vorüber. Außer sonntags: „Da singen wir noch ein paar weitere Lieder“, sagt Schmiedl-Bötticher. Da ihre Mutter ein Zimmer auf der Rückseite bewohnt, zieht sie mit Schramm jeden Abend um das halbe Haus, um dann noch einmal die Lieder zu präsentieren. „Manchmal singen die Nachbarkinder sogar mit. Das ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis“, sagt sie. Wie ihr die Pflegekräfte mitteilten, nimmt ihre Mutter tatsächlich ihre Stimme freudig wahr. „Das macht mich natürlich besonders glücklich“, sagt Schmiedl-Bötticher.

