Isernhagen

In Kirchhorst kennt man es bereits. Nun ziehen auch die Altdörfer nach. Zum ersten Mal gibt es den „Lebendigen Adventskalender“ in Isernhagen F.B., H.B., K.B. und H.B. Los geht die Aktion am Mittwoch, 1. Dezember. Auch an den folgenden 23 Tagen treffen sich Menschen vor geöffneten Fenstern, Türen, Garagentoren oder auf Plätzen. Dann singen Chöre, Gastgeber lesen Geschichten vor oder zeigen ein Krippenspiel. Die Zusammenkunft soll rund 15 bis maximal 20 Minuten lang dauern. Ein Termin, nämlich der Mittwoch, 22. Dezember, ist noch für Gastgeber zu vergeben. Bei den Treffen unter freiem Himmel gilt nach bisheriger Planung die 3-G-Regel.

„Lebendiger Adventskalender“ soll Kontakte in Altdörfern fördern

„Den Altdörfern fehlt ein Ortszentrum. Und ein nachbarschaftliches Zusammenkommen gestaltet sich deshalb schwierig“, nennt Johanna Schürmann aus K.B. ihre Beweggründe, zusammen mit der St.-Marien-Kirche den ersten „Lebendigen Adventskalender“ auf die Beine zu stellen. Die 39-Jährige wohnte bis 2013 im hannoverschen Stadtteil Kirchrode. „Dort gab es die allabendlichen Veranstaltungen“, erinnert sich die Tierärztin gerne. Daran anknüpfend, weil es immer so schön und heimelig gewesen sei, organisiert sie nun die Termine auf privaten oder kirchlichen Flächen in den Altdörfern, um Kontakte zu fördern. „Im Dezember ist es eh den ganzen Tag dunkel. Mit leuchtenden Sternen steigt am Abend dann die Laune“, sagt die vierfache Mutter.

Und wie sieht das Programm aus? Gleich am zweiten Abend sind die Menschen bei Familie Hartmann, Kircher Vorfeld 41 in K.B., zu Gast. Dort erzählt Irene Hartmann über das jüdische Lichterfest Chanukka – und dazu gibt es auch die passende Musik. Nikolaus und Bauschaumschafe sind Thema im Atelier von Jens-Uwe Scholz am Montag, 7. Dezember, in F.B. Auf einen Spielplatz am Fasanenkamp in H.B. geben die Sänger des Vokal Ensembles Isernhagen einige Kostproben.

Adventsprogramm ist vielfältig

Einen Tag später lädt Familie Winterhoff zu einem Hinterhof-Akustikkonzert an die Demminer Straße 16a ein. Ein Krippenspiel gibt es bei der Initiatorin des „Lebendigen Adventskalenders“ zu sehen. Schürmeyers Kinder führen das Stück am Montag, 20. Dezember, Dorfstraße 3b in K.B., auf. Die Veranstaltungsreihe endet musikalisch: Der Chor Good News ist bei Familie Klöfkorn, Hauptstraße 45 in F.B., zu Gast.

Stationen des lebendigen Adventskalenders Folgende Gastgeber öffnen ihre Türchen: Mittwoch, 1. Dezember: Familie Schürmeyer, Laternenumzug an der St.-Marien-Kirche. Donnerstag, 2. Dezember: Familie Hartmann, Kircher Vorfeld 41 in K.B. Freitag, 3. Dezember: Familie Bhardwaj und Böhm, Hauptstraße 40 in F.B. Sonnabend, 4. Dezember: Familie Meseberg, Hauptstraße 6 (Hinterhaus) in F.B. Sonntag, 5. Dezember: Feuerwehr N.B., Am Ortfelde 71. Montag, 6. Dezember: Atelier Jens-Uwe Scholz, Hauptstraße 84 in F.B. Dienstag, 7. Dezember: Evangelische Jugend K.B., Martin-Luther-Weg 3a. Mittwoch, 8. Dezember: Familie Bösche, Dorfstraße 1 in K.B. Donnerstag, 9. Dezember: Hof Weitz, Burgwedeler Straße 141 in H.B. Freitag, 10. Dezember: Hof Gerns, Am Ortfelde 105 in N.B. Sonnabend, 11. Dezember: Familie Koch, Alter Reithof 11a in H.B. Sonntag, 12. Dezember: Familie Mühlan und Jelinek, Hauptstraße 4 in F.B. Montag, 13.Dezember: Familie Rieder, Rehkamp 1 in H.B. Dienstag, 14. Dezember: Familie Hülskopf, Asphalweg 15 in K.B. Mittwoch, 15. Dezember: Vorstand der St.-Marien-Gemeinde am Gotteshaus in K.B. Donnerstag, 16. Dezember: Vokal Ensemble Isernhagen, Spielplatz neben dem Fasanenkamp 5 in H.B. Freitag, 17. Dezember: Familie Winterhoff, Demminer Straße 16a in N.B. Sonnabend, 18. Dezember: Familie Beckurts-Othmer, Tiefe Trift 9 in F.B. Sonntag, 19. Dezember: Familie Hähn, Im Grund 5 in K.B. Montag, 20. Dezember: Familie Schürmeyer, Dorfstraße 3b in K.B.Mittwoch, 22. Dezember: noch nicht belegt. Donnerstag, 23. Dezember: Familie Klöfkorn, Hauptstraße 45 in F.B.

Schürmeyer ist zuversichtlich, dass die allabendlichen Treffen trotz der steigenden Corona-Zahlen möglich sein werden. Bei einigen Gastgebern soll es Punsch geben, daher bittet sie die Gäste, einen Becher mitzubringen. Die 39-Jährige denkt indes schon weiter. „Im nächsten Jahr soll es eine Wiederholung geben“, kündigt sie an. Wer noch am 22. Dezember Gastgeber sein möchte, kann sich bei Schürmeyer unter Telefon (0179) 6608049 melden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier