Isernhagen H.B

Ob Soul, Boogie oder Jazz – The Hamburg Blues Band um den Sänger Gert Lange vermengt dies und vieles mehr mit ihrem Gitarren-Bluesrock. Und auch nach 38 Jahren ist die Hamburger Band immer wieder für Überraschungen gut. Auf den eigenen Sound der Musiker können sich auch die Isernhagener freuen. Denn auf der „Friends For A Livetime Vol.II“-Tour gastieren sie am Sonnabend, 29. Februar, in der Blues Garage in H.B gemeinsam mit Chris Farlowe und Krissy Matthews.

Gründung von The Hamburg Blues Band war spontan

Der Hamburger Sänger und englische Saxophonist Dick Heckstall-Smith gründete die Band 1982 spontan nach einer Mitternachts-Session im Hamburger „Onkel Pö“. „ Dick Heckstall-Smith war unser Schlüssel zur britischen Blues-Szene, unsere Brit-Blues-Connection“, sagt Lange. Aus diesem Grund war es auch möglich, dass die Band mit Stars dieser Szene wie Jack Bruce, Chris Farlowe, Mike Harrison und Arthur Brown auf Tour ging. „Wir hatten darüber hinaus das große Glück, dass Dick Heckstall-Smith vor seinem Tod uns noch mit der Texter-Legende Pete Brown zusammen brachte, der bis heute unsere Texte schreibt“, betont Lange.

Doch auch Sänger Gert Lange ist kein Unbekannter. Er war nicht nur die Stimme diverser Werbespots – wie unter anderem von Carlsberg Bier – sondern sang auch den Titelsong des mit dem deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichneten Films „Burning Life“. Neben Lange gehören auch Trommler Hansi Wallbaum und Bassist Michael Becker zu den Bandmitgliedern. Gemeinsam mit Freunden und Weggefährten möchten sie nun auf ihrer großen Jubiläumstour begeistern.

Freunde der Band sind in der Blues Garage

In Isernhagen ist unter anderem Chris Farlowe mit dabei. Mitte der Sechzigerjahre eroberte er mit dem von Mick Jagger und Keith Richard produzierten Rolling Stones-Song „Out of time“ Platz eins sämtlicher Hitparaden in Europa. Jimmy Page ( Led Zeppelin) holte Farlowe zudem 1982 für die Filmmusik zum Charles Bronson-Film „Death Wish II“ und zu dessen Soloalbum „Outrider“ dazu. Seit Mitte der Achtzigerjahre ist Farlowe mit eigener Band auf Tour, übernimmt aber immer wieder Gastangebote bei anderen Formationen. So war er unter anderem im Jahr 1994 Teil des Colosseum Comebacks.

Neben Chris Farlowe tritt ebenfalls Krissy Matthews in der Blues Garage auf. Schon als Dreijähriger stand der erst 27-jährige Gitarrist zum ersten Mal auf der Bühne, im Alter von acht Jahren bekam er seine erste Gitarre. Bereits mit elf Jahren entdeckte er seine Vorliebe zum Blues, und ein Jahr später stand er schon er gemeinsam mit John Mayall auf der Bühne.

Das Konzert von The Hamburg Blues band & friends feat. Chris Farlowe & Krissy Matthews an der Industriestraße 3-5 beginnt am Sonnabend, 29. Februar, um 21 Uhr, der Einlass startet bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für 25 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 30 Euro.

Von Lisa Otto