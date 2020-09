Isernhagen H.B

Auf einen Abend mit Rock’n’Roll- und Country-Musik können sich die Besucher auf dem Open-Air-Gelände am Motel California an der Eisenstraße 14 am Sonnabend, 26. September, freuen. Im Gewerbegebiet in Isernhagen H.B. treten dann auf Einladung der Blues Garage Mutz & The Blackeyed Banditz auf.

Band spielt Rock- und Country-Musik

Die Band besteht aus Moritz Hempel, Tony F. Mulkes (Gitarre), Sören Schmidt (Bass), Felix Hoffmeyer (Drums) und Tobias Burmeister ( Piano). Kennengelernt haben sich die Bandmitglieder auf verschiedenen Bühnen in Niedersachsen und dabei schnell ihr gemeinsames Interesse an der Rock- und Country-Musik entdeckt. Zusammen möchten die Musiker nun ihr Publikum sowohl mit emotionalen Eigenkompositionen als auch mit verschiedenen Cover-Songs begeistern.

Das Konzert von Mutz & The Blackeyed Banditz beginnt um 20 Uhr am Motel California. Der Einlass startet bereits um 18 Uhr. Die Zahl der Tickets für den Auftritt der Musiker ist auf 200 begrenzt. Fans müssen daher die Karten für 25 Euro im Vorverkauf auf www.bluesgarage.de erwerben. Vor Ort gibt es einen Bratwurst-Imbiss sowie einen Bierwagen mit kühlen Getränken.

Von Lisa Höfel