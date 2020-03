Isernhagen N.B

„25 Jahre lang habe ich gearbeitet und immer wieder an diesem Haus gebaut“, sagt Ibrahim Haji Khalaf aus dem irakischen Shingal. Seine Frau zeigt auf dem Handy die Fotos ihres ehemaligen Zuhauses und weint. Ein modernes Haus war das einst, mit einer senfgelben Fassade und einer mondänen Treppe, die zum Eingangsbereich führte. Cremefarbene und schwarze Fliesen umrahmten die Türen und Fenster, auf dem Dach gab es eine große Terrasse. Doch all das ist Vergangenheit. IS-Terroristen haben die Stadt Shingal überfallen und dieses Haus samt Mobiliar zerstört – weil ihre Bewohner keine Muslime, sondern Jesiden sind.

Sie schlugen nicht nur Wände, Fenster und Türen kurz und klein, sondern zertrümmerten auch die Arbeitsmaschinen von Ibrahim Haji Khalaf. „Von dieser Arbeit lebten acht Familien“, berichtet der 43-Jährige stolz. Zusammen mit seinem Neffen hatte er einige Jahre zuvor einen großen Kran gekauft, der dabei half, Dächer zu decken. Als ehemaliger Landwirt konnte Ibrahim große Maschinen fahren. Traktoren und Mähdrescher waren ihm vertraut. Der Dachdecker-Service lief gut und wurde im gesamten Umkreis rege nachgefragt.

Nachbarn im Irak wurden zu Feinden

All das – ihr Haus, ihre Existenzgrundlage und die Zukunft ihrer Kinder – wurde ihnen vom IS genommen. Mit Grauen erinnern sich Khalaf und seine Frau an die Gewaltherrschaft: Nachbarn wurden zu Feinden, Muslime verrieten Jesiden, Männer wurden erschossen, Frauen entführt. Ein Cousin von ihm wurde getötet, ein Onkel entführt – bis heute ist er verschollen.

Ibrahim Haji Khalaf ging zunächst mit seiner Frau und den drei Söhnen zu Verwandten und dann in die Türkei. Von dort flüchteten sie über Bulgarien, Serbien und Kroatien immer weiter nach Norden. Über Österreich gelangten sie nach Deutschland. „Oft gingen wir zu Fuß, manchmal fuhren wir mit dem Zug oder dem Bus“, erzählt der Familienvater. „Es war sehr kalt, und wir hatten großen Hunger“, ergänzt seine Frau Kamo Qasso. Was die Flucht für die drei Söhne, damals fünf, acht und zehn Jahre alt, bedeutete, lässt sich nur erahnen.

Umso glücklicher ist die Familie, nun in Deutschland zu sein. Seit Dezember 2016 leben die fünf in Isernhagen und sind bei ihren Nachbarn sehr beliebt. Seit Sommer 2019 arbeitet Ibrahim Haji Khalaf in der Küche eines Restaurants in Hannover. Zusätzlich gehen er und seine Frau mehrmals wöchentlich zum Deutsch-Unterricht. „Deutsch ist schwer, aber die Schule macht mir großen Spaß“, sagt die 37-jährige Mutter.

Milad (13) hat das Jugendflamme-Abzeichen der Feuerwehr

Ihr ältester Sohn Milad, 13, besucht die siebte Klasse der IGS Isernhagen und ist aktiv in der Feuerwehr N.B. Vor Kurzem hat er das Jugendflamme-Abzeichen gemacht. Das Zeltlager in Hankensbüttel und den Ausflug in den Heidepark mit der Jugendfeuerwehr fand er toll. Sein Bruder Ivan, elf Jahre, geht aufs Gymnasiums und der achtjährige Nawros ist Schüler der Bärenklasse der Grundschule Isernhagen N.B.

Eine Studentin gibt den drei Jungs jede Woche Nachhilfe. Sie unterstützt die Familie auch in bürokratischen Belangen, hilft bei Kindergeldanträgen, Schreiben der Krankenkasse und der Schulen. Faszinierend an Deutschland findet Vater Khalaf, dass hier jeder Mensch gleich behandelt wird. „Im Irak muss man sehr lange beim Arzt warten“, sagt er. „Menschen mit viel Geld werden immer vorrangig behandelt. Aber hier geht es der Reihenfolge nach.“

