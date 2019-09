Isernhagen N.B

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Fuhrbleek in N.B. war lediglich zugezogen, aber nicht abgeschlossen. Diesen Umstand nutzten Unbekannte am Donnerstagmittag in der Zeit von 13.35 Uhr bis 14.15 Uhr schamlos aus. Sie betraten das Treppenhaus und hebelten eine Wohnungstür im ersten Stock auf. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck und Geld. Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit der Polizei unter Telefon (05139) 9910 in Verbindung setzen.

Von Sandra Köhler