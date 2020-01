Isernhagen N.B

Die Feuerwehr Isernhagen N.B. bekommt eine Kinderfeuerwehr. Damit verschwindet der letzte weiße Flecken in der Gemeinde Isernhagen. „Wir haben uns lange gescheut, weil es doch mit ziemlich großem Aufwand verbunden ist, uns jetzt aber dafür entschieden“, sagt Ortsbrandmeister Stefan Wucherpfennig. „Wir wollen damit auch den Nachfragen der Eltern und Kinder nachkommen.“ Besonders starkgemacht für die Kinderfeuerwehr hat sich die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Claudia Frohne-Bohnet. Ansprechpartner für alle Interessierten ist der am Sonnabend gewählte Kinderfeuerwehrwart Henrik Steinberg.

Zwei Jahre lang ist Frohne-Bohnet mittlerweile mit dem Gedanken an eine eigene Minifeuerwehrriege in N.B. schwanger gegangen – da macht es auch nichts, wenn die offizielle Gründung noch ein wenig dauert. „Wir wollen einen Schnupperdienst vor den Osterferien und einen danach anbieten“, sagt sie. Die Gründungsveranstaltung sei für Mai vorgesehen, die Dienste sollen an jedem zweiten Sonnabend im Monat von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden. „Beim Osterfeuer werden wir gezielt Werbung machen. Zudem werden wir Plakate in der Schule aufhängen und Flyer in die Briefkästen verteilen.“

Teamfähigkeit steht im Mittelpunkt

Und was erwartet die Kinder in der Kinderfeuerwehr? Beileibe nicht nur Feuerwehrthemen, sondern auch ganz viele Ausflüge und Teamaktionen. „Uns geht es darum, etwas als Gruppe zu tun“, sagt die stellvertretende Ortsbrandmeisterin. Teamfähigkeit, so ihre Erfahrung, werde an vielen Stellen nicht wirklich gefördert. Einen Namen für die Kinderfeuerwehr gibt es noch nicht. „Ihn auszusuchen wird das Vorrecht der Kinder sein.“ Kinderfeuerwehrwart Steinberg ist aktiver Feuerwehrmann und war selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Der Bedarf für eine Kinderfeuerwehr in N.B. sei sicherlich da, da ist sich Frohne-Bohnet mit dem Ortsbrandmeister einig. Und wer rechtzeitig für Nachwuchs sorgen will, komme eben an einer solchen nicht vorbei. „In dem Alter, in dem die Jugendfeuerwehr infrage kommt, sind viele bereits in Vereinen aktiv“, weiß der Ortsbrandmeister aus eigener Erfahrung. „Meine Söhne haben Fußball gespielt, und der Dienst der Jugendfeuerwehr war am Trainingstag.“

Ortsfeuerwehr N.B . ist gut aufgestellt

Dank der Arbeit seines Vorgängers Tankmar Eisfeld sei die Ortsfeuerwehr mit 62 Aktiven, darunter zwölf Frauen, bestens aufgestellt. Aufgrund der vielen landwirtschaftlichen Betriebe in N.B. gebe es auch keine Probleme mit der Einsatzverfügbarkeit. Doch sei es sinnvoll und zukunftsweisend, gerade Kinder rechtzeitig für die Belange der Feuerwehr zu interessieren, ist sich Wucherpfennig sicher. Im Jahr 2019 mussten die Aktiven zu 57 Einsätzen ausrücken. Bei 20 Alarmierungen handelte es sich um Brände oder ausgelöste Brandmeldeanlagen, bei 37 Einsätzen war eine technische Hilfeleistung erforderlich, davon waren 25 einem Unwetter geschuldet.

Frohne-Bohnet und Wucherpfennig erhielten von Bürgermeister Arpad Bogya am Sonnabend die bronzene Ehrennadel der Gemeinde. Gemeindebrandmeister Marc Perl zeichnete Ehrenortsbrandmeister Fritz-Gerald Thies für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Lothar König für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft aus. Zum Feuerwehrmann befördert wurde Marius Kleinert, zum Oberfeuerwehrmann Jonathan Frohne. Torben Bohnet ist nun Löschmeister, Simon Appl Oberlöschmeister.

Gemeindebürgermeister Arpad Bogya (links) und Gemeindebrandmeister Marc Perl (Zweiter von rechts) mit den Geehrten und Beförderten der Freiwilligen Feuerwehr N.B. Quelle: privat

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler