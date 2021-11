Isernhagen F.B

„Lasst uns singen, heute ist ein Freudentag“: Was könnte die Stimmung im Isernhagenhof besser wiedergeben als diese Textzeile aus einer Operette? Anderthalb Jahre hatte der Isernhagenchor 50plus wegen der Corona-Pandemie darauf warten müssen, sein Konzert zum 25-jährigen Bestehen geben zu können. Am Sonnabend war es – im vierten Anlauf – endlich so weit: Vor vollem Haus machten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Anne Drechsel sich selbst und ihrem Publikum ein Geschenk mit ihren Lieblingsliedern aus Opern, Operetten und Musicals.

„Endlich dürfen wir wieder“, sagte Sänger Hans-Georg Teschner erleichtert. Und mit einem Blick in die Runde des Saals: „Es ist unglaublich, die allermeisten, die ihre Karten vor anderthalb Jahren gekauft haben, sind wirklich gekommen.“ Nur ganz wenige Kartenrückgaben habe es gegeben – „und auch die waren ganz schnell wieder vergeben.“

Zur Galerie Kein Geburtstag ohne Geburtstagslied – bei einem Chorgeburtstag dürfen es auch mehrere sein. Und so beschenkte der Isernhagenchor 50plus seine Gäste im Isernhagenhof mit einem bunten Strauß der schönsten Opern- und Operettenmelodien.

Und der Besuch lohnte sich. Da erklang das Trinklied aus „La Traviata“ ebenso wie der Can-Can aus „Orpheus aus der Unterwelt“. Der Summchor aus „Madame Butterfly“ gesellte sich zum Gefangenenchor aus „Nabucco.“ Die Männer machten sich mit einem Song aus „Kiss Me, Kate“ gegenseitig Mut.

Neben Chorsätzen gab es auch Solistinnen aus den eigenen Reihen zu hören. Und die verbreiteten mächtig Gänsehauteffekt. Mucksmäuschenstille herrschte, als Yvonne Lange mit „Casta Diva“ aus der Oper „Norma“ eine der wohl schönsten Arien überhaupt vortrug. „Un bel di vedremo“ aus „Madame Butterfly“ als Duett gesungen von Daniela Korte und Marita Löffler vereinte zwei ganz verschiedene, aber wunderschöne Sopranstimmen. Keck, schlagfertig und mit viel schauspielerischem Talent gab Nicola Boettcher die Eliza Doolittle aus „My Fair Lady“. Den größten Beifall – inklusive Bravorufen – aber bekam ihre erst 16-jährige Tochter Skadi für ihre Interpretation von „Summertime“ aus „Porgy und Bess.“

Die 16-jährige Skadi Boettcher singt „Summertime“ aus „Porgy und Bess“ von George Gershwin. Quelle: Sandra Köhler

Isernhagenchor 50plus: Altersbegrenzung soll fallen

Darf man Lieder wie den Zigeunerchor aus dem „Zigeunerbaron“ überhaupt noch aufführen in Zeiten von Cancel Culture und entsprechenden Diskursen? „Wir sind der Meinung ja“, sagte Moderatorin Beate Schlüter. „Und zwar, weil diese Menschen dort nicht diffamiert und unterdrückt, sondern stolz und selbstbewusst dargestellt werden.“

„Ich bin total begeistert und stolz“, sagte Chorleiterin Drechsel glücklich. Und wie geht es jetzt weiter? Auch darüber hat sie schon nachgedacht: „Ich möchte den Chor öffnen für Jüngere und zu einem Opernchor machen.“ So will sie dafür sorgen, dass es dem Isernhagenchor 50plus nicht irgendwann geht, wie vielen der früheren Opernchören: Die sind mittlerweile von der Bildfläche verschwunden.

Von Sandra Köhler