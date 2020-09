Isernhagen H.B

Drei Isernhagener Landwirte stehen dem „Niedersächsischen Weg“ positiv gegenüber. Horst Wehde, Rainer Gode und Heinrich Bätke begrüßen die darin vereinbarten Teil-Entschädigungen für Maßnahmen wie Blüh- oder Gewässerrandstreifen. Die Landesregierung hatte das Abkommen gemeinsam mit Naturschutzverbänden und der Landwirtschaft ausgehandelt. Es soll Umweltschutz und Landwirtschaft in Einklang bringen.

Mehrjährige Blühstreifen am Rande des Ackers sind für Insekten ein Tummelplatz und somit ein Beitrag zur heimischen Artenvielfalt. Das Land will sie daher besonders fördern, so steht es im Gesetzesentwurf, den der Landtag vor Kurzem zum ersten Mal diskutiert hat. Auf den Flächen der Isernhagener Betriebsgemeinschaft der Höfe Wehde, Gode und Bätke gehören die Blühstreifen bereits seit 15 Jahren dazu. Als das Land die finanzielle Förderung vor ein paar Jahren auf eine bestimmte Fläche pro Betrieb deckelte, hätten sie den Anteil heruntergefahren auf die maximal förderbare Fläche. „Mit der neuen Regelung würden wir die Streifen wieder ausbauen“, kündigte Wehde am Rande eines Besuchs des Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann ( CDU) und Vertretern des Landvolks Hannover auf seinem Hof an.

Finanzieller Ausgleich entscheidend

Für Wehde, Gode und Bätke, die gemeinsam 380 Hektar Land mit verschiedenen Getreidesorten, Mais und Raps bewirtschaften, ist der im „Niedersächsischen Weg“ niedergeschriebene finanzielle Ausgleich für die Maßnahmen entscheidend. Dadurch werde ihre Arbeit honoriert. „Wenn uns ein Teil der Ackerfläche genommen wird, fällt damit ein Teil des Einkommens weg“, erklärte Bätke die Notwendigkeit der Zahlungen. Stünden die Landwirte hinter den Umweltschutzbemühungen und zögen so alle an einem Strang, „dann kann da mehr herauskommen.“

Auf dem Hof Wehde tauschen sich die Landwirte und Politiker über den Gesetzesentwurf aus. Quelle: Elena Everding

Alle, das sind in diesem Fall die Landesregierung, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer, der NABU und der BUND, die sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt und das Abkommen im August unterzeichnet hatten. Eine Blaupause für eine Regelung auf Bundesebene könnte es sogar sein, sagte Bätke, denn in Berlin seien Ausgleichszahlungen für den Umweltschutz bisher nicht vorgesehen.

Sechs Meter Abstand zum Graben

Entschädigungen bekämen die Isernhagener Landwirte auch für sogenannte Gewässerrandstreifen. Laut Gesetzesentwurf muss die Hofgemeinschaft zwischen Gräben und Äckern entweder 3 oder 5 Meter Platz lassen, je nach Gewässerkategorie. Sogar sechs Meter betrage dieser Abstand auf ihren Feldern zurzeit, sagte Gode, denn seit Kurzem nehmen sie zum ersten Mal am jetzigen Schutzstreifenprogramm des Landes teil, das genau diese Breite vorsieht. „Wir beschäftigen uns schon lange mit dem Thema Umweltschutz“, erklärte Gode und betonte, wie wichtig dieser den Landwirten sei.

Eine mitunter kostspielige Herausforderung wird es für die drei Landwirte, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich zu reduzieren, so wie es der „Niedersächsische Weg“ möchte. Mit neuen Wirkstoffen sowie schädlingsresistenteren Getreidesorten könnten sie dieses Ziel erreichen, sagte Bätke. Ausprobieren, heißt es daher, zudem soll das Land laut Abkommen den Betrieben in dieser Sache beratend zur Seite stehen.

Für die drei Landwirte bleibt nun abzuwarten, ob der Landtag den Entwurf in seiner jetzigen Form annimmt oder noch Änderungen einfließen. Die Fraktionen diskutierten ihn vor Kurzem zum ersten Mal, die letzte Debatte wird es nicht gewesen sein.

