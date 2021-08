Am Freitag, 20. August, hat der Verein Kulturtresen auf der Jacobi-Bühne die Band Green River Gang zu Gast. Die Creedence Clearwater Revival Coverband tritt ab 19 Uhr auf dem Gelände an der Jacobistraße in Altwarmbüchen auf. Karten gibt es für 18,50 Euro. Am Sonnabend, 21. August, beginnt um 19 Uhr das Konzert der hannoverschen Partyband Red Six Live. Karten kosten 24,93 Euro. Bereits um 15 Uhr tritt am Sonntag, 22. August, die Chill out Blues Band auf. Wer dabei sein möchte, muss 15 Euro für ein Ticket zahlen. Das komplette Programm sowie der Vorverkauf finden sich online auf www.kulturtresen.de. Karten für die Konzerte können aber auch spontan an der Tageskasse gekauft werden.