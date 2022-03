Isernhagen N.B

Der Hegering Isernhagen hat bei seiner Jahresversammlung im Gasthaus Dehne am Donnerstagabend nicht nur Rückschau gehalten auf das vergangene Jagdjahr, sondern mit der Wahl eines neuen Vorstandes auch eine neue Ära eingeläutet. Werner Knackstedt und Dirk Kühtz werden dem Hegering künftig als Leiter und Stellvertreter vorstehen.

„Irgendwann ist auch mal gut“, sagte Detlef Pausch. Nach 16 Jahren im Hegering, davon 13 als Hegeringleiter sei es an der Zeit für „neue Leute mit neuen Ideen“. Dass er aus der Gemeinde Isernhagen in den Kreis Celle umgezogen ist, sei für seinen Entschluss zwar nicht entscheidend. „Aber es sorgt dafür, dass ich nicht doch noch einen Rückzieher mache“, sagte er lachend. Ähnlich sieht es auch sein bisheriger Stellvertreter Dirk Brüggemann, der sein Amt nach 20 Jahren zur Verfügung stellte. „Wir haben eine so gute Gemeinschaft und so viele engagierte Menschen, da ist mir nicht bange.“

Hegering Isernhagen: Die Geehrten Der Hegering Isernhagen hat auf seiner Jahresversammlung langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft: Harald Buchholz, Alexander Jovanovic, Dirk Kühtz, Dieter Jopp, Holger Kausche-Feise, Holger Beck. Für 40-jährige Mitgliedschaft: Alfred Brase, Fritz Dürkop, Gerhard Krupka, Carola Wendt, Ludwig Henke, Walter Schmedes. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Rüdiger Block, Robert Lötsch. Für 60-jährige Mitgliedschaft: Gerd Böttcher, Günter Windmeier, Heinrich Bähre-Voltmer, Friedrich-Wilhelm Buchholz. Für 70-jährige Mitgliedschaft: Dieter Mehring. Neue Ehrenmitglieder: Ludwig Henke, Walter Schmedes, Karl Schmidt-Ebeling, Gerd Böttcher, Günter Windmeier, Fritz Dürkop, Alfred Brase, Robert Lötsch, Werner Neuhaus. Die Verdienstnadel der Landesjägerschaft Niedersachsen in Bronze erhielt Nicole Schnaars, die in Silber Carsten Brüggemann und die Verdienstplakette der Landesjägerschaft Niedersachsen in Bronze Christian Schröder.

Die neue Hegering-Spitze: Werner Knackstedt und Dirk Kühtz

Die Außendarstellung der Jägerschaft verbessern, Naturschutz wie beim Schleiereulenprojekt und der Kitzrettung vorantreiben, Jungjäger integrieren und die Gemeinschaft pflegen: Diesen von beiden beschrittenen Weg werde auch der neue Vorstand verfolgen, sind sich die beiden sicher. Zumal die beiden „Neuen“ an der Spitze bereits lange zum Hegering gehören und wissen, wie es geht. „Werner Knackstedt ist ein alteingesessener N.B.er, Hundeführer und dort auch Jagdaufseher. Auch wenn er jetzt einige Jahre in der Vorstandsarbeit pausiert hat, weiß er, wie das Vorstandsgeschäft funktioniert“, sagt Pausch über seinen Nachfolger.

Auch dessen Vize Dirk Kühtz hat sich bereits 16 Jahre lang als Schießobmann für den Hegering engagiert. Und auch beim Schriftführerposten hat es einen Wechsel gegeben. Nach zehn Jahren übergab Nicole Schnaars den Staffelstab an Volker Spitzer. „Wie, das waren schon zehn Jahre?“ gab sich Schnaars ganz überrascht.

Das ist der neue Vorstand des Hegerings Isernhagen: Kassenwart Meinolf Helling (von links), Schriftführer Volker Spitzer, Hegeringleiter Werner Knackstedt und sein Stellvertreter Dirk Kühtz. Quelle: Christian Schröder/Hegering Isernhagen

Viele Rehe sterben bei Unfällen – Niederwildbestand geht zurück

Beim abgelaufenen Jagdjahr habe es keine Überraschungen gegeben, sagt Pausch. So setzen sich leider auch negative Entwicklungen aus den Vorjahren fort: Trotz intensiver Bejagung an den Kreisstraßen macht das bei Verkehrsunfällen getötete Rehwild im Bereich des Hegeringes 25 Prozent der Strecke aus. Zudem sei das Niederwild – also etwa Hasen, Fasane, Rebhühner und Co. – weiterhin rückläufig. Das sei angesichts des Umstandes, dass Isernhagen eigentlich ein ausgesprochenes Niederwildrevier ist, sehr bedauerlich. „Das liegt besonders an den vermehrt auftretenden Prädatoren, also dem Raubwild wie Fuchs, Dachs und Marderhund“, sagte Pausch. Gerade die Population letzterer sei in den vergangenen zwei, drei Jahren deutlich gewachsen. „Effektiv zu bejagen sind sie nur mittels Fallen.“

Entgegen dem schlechten Ruf dieser Jagdform ließen die Jäger aber besondere Sorgfalt walten. „Gejagt wird nur mit Lebendfallen, die mindestens zweimal täglich kontrolliert werden“, ergänzte Kassenwart Meinolf Helling. „Und die Fallen melden mittlerweile aufs Smartphone, wenn sie ausgelöst haben.“ Doch auch frei laufende Hunde, zumal in der Brut- und Setzzeit, täten das ihre. „Viele wissen nicht, dass das Niederwild auch direkt neben den Wegen nisten kann. Werden die Eltern nur verscheucht, kann auch das schon zum Tod der Jungtiere führen“, sagt Pausch. Um Hundebesitzer zu sensibilisieren, wollen die Jäger Anfang April eine Infoveranstaltung anbieten – denn am 1. April beginnt die Brut- und Setzzeit samt Leinenpflicht für Hunde.